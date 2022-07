Concertista a 15 anni. Francesco Taboni asso dell’organo

SONCINO - Dal vezzo, quasi un capriccio, in tenera età; alla scoperta di un talento che potrebbe fare la storia. Francesco Taboni ha solo 15 anni, eppure sabato, nella chiesa parrocchiale della Visitazione di Maria Vergine in Costa Valle Imagna, si esibirà nel suo primo concerto da organista. Onore, soprattutto nelle chiese, che quasi unicamente spetta a maestri di lunga carriera. La chiave del successo? La passione e il fortuito incontro con una stella del firmamento artistico. Lui, la mamma e il papà hanno poco da dire: «Un’emozione immensa».

Taboni all’opera col collega Malighetti durante una masterclass



Francesco ha frequentato le elementari e le medie al Giovanni XXIII di Soncino e adesso vola, senza problemi, in direzione del diploma scientifico al Cossali di Orzinuovi. La mamma Elvira Ambrogi e il papà Matteo Taboni, che da maestro di corno francese gli ha trasmesso la passione per le note, lo hanno seguito nel suo percorso. Anche quando, da calciatore provetto, ha chiesto come regalo per la goleada un pianoforte. Aveva cinque anni e ne sono passati dieci. L’investimento s’è rivelato tutt’altro che azzardato e da allora non ha saltato una lezione coi maestri più noti. L’ultima con Sarah Kim, un’interprete australiana di origini sud coreane, tra i nomi più conosciuti nel panorama organistico. Non da meno il suo istruttore, il maestro Ivan Ronda. Insomma Francesco, che sabato si esibirà col coetaneo Carlo Malighetti, tiene fede alla tradizione soncinese. E proprio nel borgo di Soncino, infatti, ha sede uno dei laboratori artigianali di restauro più affermati d’Italia, la Bottega Organaria di Cremonesi e d’Arpino.