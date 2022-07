Teatro Ponchielli, la nuova stagione guarda a futuro e nuove generazioni

CREMONA - Si chiama 'Il Teatro, il Futuro' il Cartellone della Nuova Stagione Settembre-Dicembre 2022 del Teatro Ponchielli, che prevede l’ultimo titolo di Opera a gennaio 2023. Spiega il sovrintendente e direttore artistico Andrea Cigni: "Il Teatro è un modo per leggere il mondo che ci aspetta, dopo aver vissuto l’esperienza della pandemia, in una società attraversata da conflitti, disagio sociale e incertezza, crediamo che sia il momento di guardare insieme avanti, in prospettiva verso il futuro. Dobbiamo dedicarci alle nuove generazioni, all’accessibilità alla cultura, alle opportunità garantite per tutti di crescere grazie alla musica, alla danza, al teatro, all’opera, alla formazione. Vogliamo garantire coinvolgimento, condivisione, socialità e partecipazione alla vita del Ponchielli, al progetto artistico che proponiamo ai nostri spettatori e alla comunità. Il Teatro non è solo il luogo dell’arte performativa è il luogo in cui la società si interroga, si incontra, sta insieme, cresce, si forma e guarda alle sfide che il mondo contemporaneo ci mette davanti. Cinque titoli di opera di grande richiamo, tra cui La Gioconda di Amilcare Ponchielli, assente da quasi trent’anni dal nostro palcoscenico".

Prosegue Cigni: "Cinque appuntamenti di Danza, con la preziosa apertura con NDT II, Nederland Danse Theatre, tra le compagnie mondiali di danza contemporanea più famose al mondo e una proposta di coreografi italiani tra i più potenti e innovativi: Jacopo Jenna, Cristiana Morganti e Damiano Bigi con Lukazs Przytarsky, danzatori della compagnia di Dimitri Papaioannou. Musica e Teatro, completeranno il cartellone, con quattro appuntamenti che ci permetteranno di mantenere vivo il legame con gli appassionati dei due generi, in attesa del Cartellone 2023. Andremo poi nei Piccoli Borghi del cremonese, con La Traviata e ospiteremo i concerti, attesissimi, del Conservatorio di Cremona e per finire Casa Ponchielli, l’omaggio al nostro caro concittadino, con una rassegna di musica da camera ricca di prestigiosi nomi, col sostegno di Ecomembrane. Insomma, un futuro prossimo fatto di tanta passione, di emozioni, di formazione, di convivialità. Questo è il Teatro che vi proponiamo, un luogo dove si guarda avanti, con speranza e rinnovata vitalità. Il luogo più social che abbiamo. Ci vediamo a Teatro!".