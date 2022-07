Camaleonti, confermato il concerto: un omaggio a Cripezzi

PANDINO - «Sarà un omaggio a Tonino, con il grande affetto che ci lega a lui da 60 anni».

I Camaleonti non si fermano, nonostante il terribile colpo subito per la scomparsa, improvvisa, del loro frontman e tastierista Antonio Cripezzi, morto a 76 anni, hanno assicurato la loro presenza in paese mercoledì 13 luglio.

La storica e inconfondibile voce della band è stata trovata senza vita, sabato mattina nella camera d’albergo a Chieti, dove alloggiava con gli altri componenti del gruppo diventato famoso negli Anni ’60.

I Camaleonti erano reduci da un concerto a Pescara, nel parco di Villa de Riseis. Al termine, la solita cena con il gruppo e alcuni fan e poi il rientro in hotel. Durante la notte, il malore fatale. Il gruppo sarà comunque a Pandino per il concerto organizzato dal musicista e pittore locale Jean Merech (nome d’arte di Gian Antonio Merici) in piazza Vittorio Emanuele III.

«La band sarà con noi – assicura il promotore – vivremo una serata nel ricordo dell’amico, collega e grande musicista». Non mancheranno i fan in arrivo da fuori territorio legati a un gruppo che ha saputo inanellare successi rimasti nella storia della musica italiana: «Applausi», «L’ora dell’amore», «Eternità», «Io per lei» e altri ancora. Canzoni d’amore che hanno fatto sognare generazioni di ragazzi e ragazze.

Lo stesso Jean Merech sarà protagonista dell’apertura del concerto dei Camaleonti. Con la sua band salirà sul palco alle 21, per un’ora di esibizione prima di lasciare spazio al clou della serata. Il live fa parte del programma della terza e ultime serata dei mercatini d’estate, voluti da commercianti, associazioni e Comune.