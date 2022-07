Siccità, 129 anni fa come oggi: il ghiaieto della discordia

CREMONA - «Per la siccità persistente questa primavera resterà memorabile nella storia. I fiumi della penisola sono in magra eccezionale, le fonti e le sorgive in genere stanno diventando esigue, ove non siano già disseccate; i seminativi dal più al meno hanno tutti sofferto (...) ivi la miseria si va allargando in modo spaventevole insieme colla rovina delle private fortune»: lo scriveva «Il Cremete», giornale di Crema, nella primavera del 1893.

Fabrizio Superti, appassionato storico locale

È Fabrizio Superti, appassionato storico locale, a recuperare vecchi documenti e a togliere dall’oblio una vicenda di oltre un secolo fa, che tuttavia è attualissima. Non pioveva, in quella primavera di centoventinove anni fa, e non era piovuto nemmeno in inverno, mettendo a rischio sia la produzione industriale che quella agricola. «Il perdurare della crisi idrica provocava un duro scontro fra i territori posti rispettivamente sulla sponda destra e sinistra dell’Adda - ricorda Superti -. Il fiume in questione costituiva un asse portante del sistema irriguo tanto del comparto lodigiano quanto di quello cremasco e cremonese. L’inaugurazione del nuovo canale Marzano (poi Vacchelli), avvenuta nel settembre del ’92, conferiva all’Adda un ruolo ancor più strategico per l’agricoltura della bassa Lombardia. L’esigua portata del fiume rendeva complesso il defluire delle acque verso i tre principali canali di derivazione: il Muzza e il Cassano sul lodigiano e il Retorto in ambito cremasco. Il Muzza, adibito all’irrigazione di vasti ambiti del basso lodigiano, in quei mesi poteva contare su un afflusso pari ad un terzo della portata ordinaria».

Giovanni Giolitti, primo ministro all’epoca del dissidio su un ghiaieto all’imbocco del Ritorto



E se l’agricoltura aveva sempre più bisogno d’acqua perché si stava vocando a un sistema intensivo, il giovane settore industriale necessitava di risorse idriche sempre maggiori per alimentare i propri impianti, alcuni dei quali di notevoli dimensioni. Basti pensare che il solo lanificio di Cassano d’Adda occupava duemila addetti. A questo si aggiungano pregresse dispute territoriali sui diritti di prelievo. Nell’aprile del 1893, la situazione deflagra. Da Crema, gli utenti della roggia Retorto chiedono la rimozione di un ghiaieto formatosi durante una piena. È un’operazione vietata dai regolamenti ministeriali, ma attuata di prassi. Questa volta, però, Lodi non ci sta.

Francesco Genala, ministro dei Lavori pubblici

«I lodigiani - spiega Superti - ritenevano illegale la proposta ed eventualmente subordinata ad un pronunciamento di un tribunale competente in materia. La via giudiziaria avrebbe ovviamente allungato i tempi dell’intervento finendo così per compromettere definitivamente le coltivazioni di vaste plaghe cremasche. La disputa fra le parti si accentuava con la discesa in campo delle rappresentanze politiche ed amministrative dei due territori. Il deputato cremasco Fortunato Marazzi e il senatore Luigi Griffini inoltravano richiesta presso il Ministero dei Lavori Pubblici, stante il diniego espresso dal prefetto di Milano, affinché venisse emanato un decreto che consentisse la rimozione del materiale trasportato dalla piena. Il Ministero preposto, retto dal cremonese Francesco Genala, lasciava intendere di accogliere l’istanza dei cremaschi ricercando comunque una soluzione che potesse incontrare il favore delle parti in causa. La posizione di Genala risultava assai delicata in quanto la sua appartenenza territoriale rischiava di esporlo ad eventuali critiche di parzialità. Gli attacchi alla sua persona infatti non tardavano ad emergere da entrambi i fronti. In alcuni ambienti politici cremaschi si riteneva la sua condotta troppo debole e attendista mentre dalla parte lodigiana lo si accusava di parteggiare apertamente per la causa cremonese».



«Dal Ministero si definiva, intanto - prosegue Superti -, di inviare l’ingegner Lanciani sul luogo del richiesto intervento in modo da poter appurare l’effettiva necessità di emanare un provvedimento d’urgenza». Lanciani dà il benestare all’intervento sulla bocca d’ingresso del Retorto. Lodi non ci sta e il 2 maggio convoca una pubblica assemblea al teatro Gaffurio. «L’assemblea - nella ricostruzione di Superti - è assai partecipata e particolarmente ‘eccitata’. Vi si valutano i vari scenari di manovra per ostacolare la decisione assunta nei ‘palazzi’ romani. La vibrante tensione che aleggiava in sala induceva i più arditi a prospettare una calata in massa presso il Retorto per impedire, anche con la violenza, lo sgombero dei detriti nel fiume. Gli onorevoli lodigiani Annibale Riboni, Emilio Conti e Secondo Cremonesi si dichiaravano persino disposti alle dimissioni dalla loro carica, unitamente a quella di tutti sindaci del circondario, se le loro ragioni non avessero trovato riscontro presso il Governo. L’assemblea, infatti, stilava un documento appellandosi direttamente al Presidente del Consiglio, Giovanni Giolitti, scavalcando pertanto il Ministero dei Lavori Pubblici gestito da un ‘cremonese’. La contromossa lodigiana, con ogni probabilità, sortiva un parziale effetto visto che, da fonti ministeriali, si lasciava filtrare l’ipotesi di bloccare i lavori previsti». Temendo violenze e sommosse popolari, le autorità inviano drappelli di carabinieri e reparti dell’esercito a presidiare i punti più caldi.



Il giornale «Il Cremete» sottolinea come «i lodigiani (..) da parecchi anni ci molestano nell’uso delle acque dell’Adda, e, pure con tali generosi intendimenti di fratellanza sognano ancora la ricostruzione della provincia di Lodi-Crema». Partono i lavori. Il 5 e il 6 maggio trecento operai rimuovono il ghiaieto della discordia. A proteggerli, un cordone di militari coordinati dai carabinieri. «Mentre si eseguiva l’intervento sul fiume, alla Camera il Ministro Genala rispondeva alle contrapposte interrogazioni presentate dall’onorevole Marazzi e dai colleghi lodigiani - dice Superti -. Mentre il primo interveniva invitando alla conciliazione, i rappresentanti del lodigiano, avvertiti dal sindaco di Lodi dei lavori in atto, stigmatizzavano duramente l’operato del Ministro rifiutandosi di ritirare la loro interrogazione come era stato proposto dal Genala. Nemmeno il ricorso al Consiglio di Stato, inoltrato dal deputato lodigiano Angelo Cagnola, lo stesso che nel 1884 si era opposto alla concessione delle acque per l’erigendo Canale Vacchelli, riusciva a bloccare l’avvio dei lavori. Si poneva così fine ad uno dei tanti contenziosi che nei secoli si sono verificati fra le due sponde del ‘prezioso’ fiume».