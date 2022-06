Sueño & Paola Folli, a Porta Mosa concerto dedicato al grande Astor Piazzolla

CREMONA - Nella prestigiosa cornice del parco di Porta Mosa venerdì alle 21 andrà in scena Sueño & Paola Folli live, concerto dedicato al grande Astor Piazzolla. L’incantevole voce di Paola Folli, cantante italiana che vanta collaborazioni con alcuni dei più grandi artisti del panorama musicale (Mina, Renato Zero, Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Gloria Gaynor, Fabio Concato, Elio e le Storie Tese, Articolo 31) sarà accompagnata dal gruppo Sueño che si esibirà per la prima volta in questo nuovo progetto. Fra loro anche il chitarrista cremonese Matteo Chirivì.

Il gruppo Sueño è composto da: Andrea Coruzzi (Bandoneon), Matteo Chiriví (Chitarra), Nicole Brandini (Basso), Eoin Setti (Sax/Clarinetto), Alessandro Zezza (Pianoforte/Tastiere), Martino Mora (Batteria). Sueño è un progetto che reinterpreta diversi brani della tradizione musicale del grande compositore argentino, ricercando nuovi colori e sonorità. Il concerto sarà arricchito dalla preziosa collaborazione con le ballerine del PosainOpera Company di Cremona.