Fedez a sorpresa sul palco del Tanta Robba in the Park

CREMONA - A sorpresa sul palco del Tanta Robba in the Park è salito Fedez. L'annuncio è arrivato poco dopo le 19 sui social: sulla pagina Instagram del festival è stata pubblicata una foto accompagnata da questo testo: «No, non è un'esercitazione. E nemmeno un'allucinazione causata dall'umidità. Stasera Fedez sarà ospite del concerto di Tananai a Cremona». E così è stato.

Tananai e Fedez sul palco del Tanta Robba in the Park

La presenza a Cremona di Fedez è un colpo nel quale nemmeno gli organizzatori del festival credevano troppo, e che invece ha avuto conferma solo nel tardo pomeriggio di oggi, quando nel backstage - fra le etichette posizionate all'esterno delle tende ristoro destinate ad accogliere gli artisti in cartellone - è comparso anche il nome del rapper, marito di Chiara Ferragni.

L'esibizione di Tananai

Doppio regalo, quindi, per i tanti fan di Tananai, oltre 1.500, questa sera accorsi in massa alla seconda serata del festival. Dopo l'esibizione di Tenth Sky, infatti, sul palco dell'evento organizzato da Amici di Robi e La Valigetta, con Tananai si è materializzato proprio lui, Fedez e insieme hanno cantato «Le madri degli altri».

Pubblico di giovanissimi entusiasti al parco Porta Mosa

Se l'entusiasmo dei tanti giovanissimi al parco di Porta Mosa era già alle stelle dopo i primissimi minuti di concerto, l'ingresso di Fedez sotto i riflettori ha scatenato un delirante boato, fra sguardi increduli, braccia protese verso il palco, urla e occhi lucidi delle prime file.

Fra il pubblico, anche i genitori di Tananai, il produttore cremasco Davide Simonetta e il cremonese Michelangelo, ora in tour insieme a Blanco.

Il festival ha preso il via ieri, con duemila giovanissimi sotto il palco di Massimo Pericolo.

Proprio oggi è uscita «La dolce vita», la nuova canzone di Tananai, Fedez e Sara Sattei (prodotta dal cremasco Davide Simonetta, in arte D.Whale): un pezzo freschissimo e che volutamente gioca a citare le atmosfere disimpegnate e rivierasche alla Edoardo Vianello e Jimmy Fontana.