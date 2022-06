La musica del Corpo bandistico di Ombriano alla Festa della Repubblica

CREMA - La Festa della Repubblica ha visto il ritorno del Corpo Bandistico G. Verdi di Ombriano di Crema che ha accompagnato con i consueti inni e il “silenzio” prima la celebrazione in piazza delle Rimembranze, poi in piazza del Duomo i discorsi del sindaco Stefania Bonaldi e delle autorità che hanno reso ancora omaggio a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per salvaguardare quei valori che oggi ci permettono di vivere in pace e nella pace.

Dopo aver accompagnato le celebrazioni del mattino, il Corpo Bandistico, in collaborazione con il Comune di Crema, la sera ha offerto alla cittadinanza cremasca il tradizionale Concerto della Repubblica.

Il bel tempo e la cornice del CremArena hanno ridato tutto il suo fascino a questo concerto che mancava da due anni

IL PROGRAMMA DEL CONCERTO

Particolarmente apprezzate dal pubblico sono state le colonne sonore del Fantasma dell’opera di Webber, West side story di Bernstein nella prima parte. Nella seconda apprezzati la marcia The brigadier e i temi più celebri del musical Cats, infine il Mago di Oz e un Omaggio a Nino Rota con alcune tra le sue melodie più famose hanno concluso il concerto.

La banda ha seguito con attenzione e concentrazione la bacchetta che anche in questo concerto era tra le mani di Roberta Patrini, che ha condotto egregiamente, con piglio e grande trasporto i suoi musicisti, ottenendo da loro un’eccellente prestazione.