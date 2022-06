Luppolo in Rock, l'associazione culturale si presenta in città

CREMONA – L’associazione culturale Luppolo In Rock si presenta alla città. Martedì 31 maggio alle 18 si è svolta, in via Platani a Cremona, l’inaugurazione della sede e la presentazione dell’associazione e dei futuri progetti davanti a un numeroso pubblico composta da soci, rappresentanti di altre associazioni di Cremona, gli assessori alla Cultura Luca Burgazzi e del Turismo, Commercio e Sicurezza Barbara Manfredini.

L’associazione è nata nel 2021 da un gruppo di amici che negli anni scorsi ha organizzato due edizioni del Festival Luppolo In Rock e l’anno scorso l’edizione, unica, di Road To Luppolo. Con queste esperienze il gruppo ha maturato la volontà di proseguire, e ampliare le attività, trasformandosi in associazione, con due obbiettivi principali: inserirsi nel tessuto associativo della città e proseguire con altre manifestazioni mirate alla promozione della musica e della cultura musicale.

«E’ bello avervi qui – ha esordito emozionato Massimo Pacifico, presidente dell’associazione – in un momento molto importante per noi. Lavoreremo per valorizzare la musica che ci piace e Cremona, una città ricca di talenti, potenzialità e opportunità».

«Alle porte – ha aggiunto la segretaria del sodalizio Giovanna Gaudenzi – c’è la terza edizione del Luppolo in Rock dove proporremo anche una mostra fotografica sulla storia della Cremona Rock che è nata e si sta sviluppando nella sede di Cremona del Dipartimento di Musicologia e Beni culturali dell’Università di Pavia, uno spazio dedicato alla presentazione di iniziative editoriali a tema musicale e una raccolta fondi a favore del canile comunale. Inoltre stiamo lavorando e lavoreremo su ulteriori progetti, sempre legati alla cultura musicale, e in sinergia con altre associazioni ed enti. Per esempio quello di portare nelle scuole la storia del rock e proporre nel 2023 alla città una manifestazione che riteniamo inedita in Italia: un concerto che si il punto d’incontro tra musica classica e metal in collaborazione con la start up BeMyMusic di Cremona. Un concerto unico nel suo genere, con la presenza di una band metal di livello internazionale».

Al termine ha preso la parola Burgazzi: «Mi fa piacere che questa nuova realtà abbia iniziato a collaborare con il Comune e con le altre associazioni cittadine. Un valore aggiunto al tessuto associativo della città, entrata nel cartellone del Comune ‘Cielo di Notte’ che porterà quest’estate un ricco programma di iniziative per un vero e proprio rilancio della città dopo gli anni della pandemia».

La terza edizione del Luppolo in Rock si svolgerà alle Colonie Padane e partirà martedì 12 luglio (ingresso gratuito) con Snei Ap, Goldunk, Umbria Noctis, Brutt Oss. Proseguirà mercoledì 13 luglio (ingresso gratuito) con Mortado, Gunjack, Chrysarmonia, Forevermore e giovedì 14 luglio (ingresso gratuito) con Old Bridge, Dark Quarterer, Rain, Tossic. Poi nel fine settimana saliranno sul palco venerdì 15 luglio Jorn, Tba, Tba, Moonsorrow, Furor Gallico, sabato 16 luglio Katatonia, Leprous, Moonspell, Novembre e Shores of Null e domenica 17 luglio Testament, Exodus, Heathen, Extrema e Skanners.