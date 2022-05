Penta's e Accendi il buio insieme per l'autismo

CREMONA - Vibrazioni latine impreziosiscono i grandi classici country e pop dagli anni 70, 80 e 90 fino alle hit del momento, riprodotte dal timbro caldo degli strumenti acustici come in un viaggio sotto il sole della West Coast. La premessa perfetta per una serata musicale di emozioni e divertimento garantiti dai Penta's, nota band del panorama cremonese, che domenica 29 maggio si esibirà al teatro Gonzaga di Ostiano dalle 21.00, in occasione di una serata di beneficenza organizzata dall'associazione Accendi il buio.

La Onlus si occupa di dar voce ad adolescenti e adulti affetti da autismo e offrire loro supporto psicologico e materiale, proponendo attività, progetti e interventi d'integrazione sociale e lavorativa. Il ricavato della serata di domenica sarà destinato all'associazione.