CremonaJazz 2022, tutta l'energia di Tullio De Piscopo

CREMONA - Per il gran finale di CremonaJazz, venerdì 27 maggio (ore 21) l’Auditorium Giovanni Arvedi ospita un trio destinato a fare scintille: Tullio De Piscopo, autentica leggenda della batteria e collaboratore di Pino Daniele, Dado Moroni, unanimemente riconosciuto come uno dei migliori pianisti jazz viventi, e Aldo Zunino, contrabbassista che ha collaborato con il gotha del jazz nazionale e internazionale.

Un appuntamento imperdibile, nel quale i tre artisti propongono un repertorio che è non solo un omaggio in chiave jazz a Pino Daniele, ma anche un incontro fra due città di mare: la Genova di Dado e Aldo e la Napoli di Tullio, a cui si aggiunge la Milano dove De Piscopo si è trasferito. Tre luoghi, tre storie che confluiscono in una musica, il jazz, che fin dalle origini è un genere ibrido, capace di accogliere e fondere esperienze diverse. CremonaJazz è promosso da Museo del Violino e Unomedia e il sostegno della Fondazione Arvedi Buschini, MDV friends, Adecco, Air Liquide e Marsh. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla rassegna sono disponibili sul sito www.cremonajazz.it.

Venerdì 27 maggio 2022

Auditorium Giovanni Arvedi, ore 21

TULLIO DE PISCOPO, DADO MORONI, ALDO ZUNINO

The Trio

Tullio De Piscopo, batteria

Dado Moroni, pianoforte

Aldo Zunino, contrabbasso

I biglietti sono in vendita presso la biglietteria del Museo del Violino e online sul sito www.vivaticket.it.

Settori A/B/C/D/E/H/I 25 € Settori F/G 20 € Promozione studenti (settori G/F): 12 €

Museo del Violino, piazza Marconi 5, Cremona

Tel. 0372/080809

da mercoledì a venerdì: 11.00 – 17.00

sabato e domenica: 10.00 – 18.00