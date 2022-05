Cultura Partecipata 2022, i progetti pervenuti e finanziati

CREMONA - Per l’unica call valida tutto l’anno di Cultura Partecipata 2022, iniziativa ormai consolidata promossa dal Settore Cultura e Turismo del Comune di Cremona, i progetti pervenuti sono 30, 29 sono quelli ammessi e 19 i finanziati. La cifra complessivamente riconosciuta per sostenere quelli presentati è di 21.900 euro. In questi giorni è stato definito l'elenco definitivo dei progetti pervenuti e valutati coerenti o non coerenti con i filoni proposti. A tutti i progetti coerenti viene riconosciuto, su ulteriore richiesta da formalizzare, il patrocinio. La collaborazione andrà invece puntualmente verificata caso per caso. I soggetti interessati a richiederla dovranno contattare gli uffici del Settore Cultura e Turismo. Ad alcuni progetti, in base alla domanda e ai criteri dichiarati, viene attribuito un contributo.

Per quanto riguarda i filoni tematici, questi sono diventati strutturali e stabili: ogni anno vengono infatti confermati e possono essere declinati dai proponenti con progetti di volta in volta diversi. Nella valutazione sono stati previsti alcuni fattori premianti: attenzione alla disabilità, alla promozione turistica, elementi di innovazione tecnologica e digitale, relazioni con iniziative dell’Amministrazione Comunale, rigenerazione urbana, centro storico e quartieri, sostenibilità ambientale, adozione di misure adeguate per affrontare l’emergenza sanitaria.

Per il filone Cremona bellissima 12 sono i progetti presentati e ammessi, 6 quelli finanziati; per Cremona dei giovani ne sono stati presentati 11, tutti ammessi e 9 finanziati; per Cremona nella storia sono 7 i progetti presentati, 6 quelli ammessi e 4 quelli finanziati. Qui di seguito l'elenco dei progetti pervenuti.



CREMONA BELLISSIMA

Cremona ha un grande patrimonio fatto di arte e di luoghi ma anche di relazioni, eventi e manifestazioni

, CREMONA ARTE STORIA MUSICA AMBIENTE E TERRITORIO: Patrocinio Arte della Ceramica Associazione di Ceramisti , METAMORPHOSIS, LA NATURA TRASFORMATA: Patrocinio e contributo € 1000,00

, FESTIVAL DELLE TROTTOLE: Patrocinio e contributo € 1.000,00 Target Turismo di Elena Piccioni, MUSICA A PALAZZO: Patrocinio



CREMONA DEI GIOVANI

Spazio al protagonismo, alla creatività e ai linguaggi giovanili, dalla musica all’arte contemporanea

, TELL ME MORE CREMONA: Patrocinio e contributo € 1.000,00 Traattori APS, 1° RASSEGNA DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE A CREMONA: Patrocinio



CREMONA NELLA STORIA

Riscopriamo la nostra città attraverso i momenti storici e gli eventi che hanno costruito Cremona e i suoi cittadini