Concerto «L'Accordo»: standing ovation per Camilla Finardi e Quito Gato

CASTELDIDONE - Standing ovation per i protagonisti del concerto “l’Accordo”, organizzato dai volontari de “La Bussola” nella chiesa parrocchiale dei santi Abdon e Sennen.

Protagonisti dell’evento Camilla Finardi, al mandolino lombardo e napoletano, e Quito Gato, all’arciliuto e alla chitarra. Era la prima volta che i due musicisti, di fama internazionale, si esibivano insieme. Il programma ha unito tradizione e rivisitazione, melodie di terre vicine e sonorità di terre lontane.

“Il titolo della serata - dicono alla Bussola - è stato scelto dai musicisti per siglare il loro debutto, volendo mettere l’accento sulla sinergia che i loro strumenti hanno saputo creare ed esprimere attraverso il repertorio scelto. Titolo che diventa però anche messaggio di speranza e di pace nei tempi bui che tutto il mondo sta vivendo”.

L’iniziativa ha riscontrato grande partecipazione e apprezzamento da parte del pubblico, che sin dall’inizio si è mostrato incuriosito e affascinato dagli strumenti presentati e che, nel corso della serata, ha calorosamente e prolungatamente applaudito la bravura degli artisti.

Emozionati e soddisfatti anche i giovani organizzatori, i ragazzi de La Bussola odv, che desiderano rivolgere “un ringraziamento alle istituzioni, Provincia di Cremona e Comune di Casteldidone che hanno patrocinato l'iniziativa; ai parroci don Diego e don Gian Paolo per l'ospitalità nella chiesa parrocchiale di Casteldidone; a Ernestino Della Valle per il prezioso supporto logistico; a Floricoltura Marossi per l'allestimento floreale, al nutrito pubblico intervenuto e a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento”.

Commenta Valentina Bonetti: “Per una sera Casteldidone è diventato tappa di una tournée internazionale e ha potuto conoscere e ospitare musicisti professionisti di altissimo livello, la cui musica è riuscita davvero a toccare le corde dell’anima. Tutto ciò è per noi motivo di grande orgoglio e desideriamo ringraziare di cuore Camilla e Quito per aver accettato il nostro invito. Ci auguriamo che da questa esperienza possa nascere una collaborazione, ma anche e soprattutto un'amicizia duratura”.