SIAMO FUORI! La prima data è con Gianna Nannini

CREMONA - Grandi artisti a Cremona per la seconda edizione della Rassegna SIAMO FUORI! Il Comune di Cremona in collaborazione con il Teatro Ponchielli e il sostegno di Gruppo Bossoni S.p.A. e Bossoni Automobili, propongono dopo il successo dello scorso anno la musica nel pieno centro cittadino. Piazza del Comune a Cremona nel mese di settembre sarà il palcoscenico per due concerti imperdibili.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di animare le sere di settembre con tanta musica, in compagnia di importanti artisti italiani, rivolgendosi ad un pubblico eterogeneo di età diverse. La prima data tutta rock è con Gianna Nannini, che si esibirà giovedì 8 settembre alle ore 21.30 in Piazza del Comune a Cremona.