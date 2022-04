Ivan Lins inaugura la settima edizione della rassegna CremonaJazz

CREMONA - Venerdì 22 aprile (ore 21) con il debutto assoluto a Cremona di Ivan Lins prende il via all’Auditorium Giovanni Arvedi la settima edizione di CremonaJazz, sotto la direzione artistica di Roberto Codazzi. Alcuni critici affermano che, se Caetano Veloso è il Bob Dylan di Bahia, Ivan Lins è il James Taylor della musica popolare brasiliana. Cantautore e interprete vincitore di Grammy, compositore di deliziosa complessità armonica e affascinante senso del ritmo, Lins ha al suo attivo oltre 40 album. L’artista si è fatto conoscere in Brasile e all'estero non solo per le sue canzoni, interpretate da artisti del calibro di Sarah Vaughan, Sting, Manhattan Transfer, Michael Bublé, Ella Fitzgerald, ma anche per le colonne sonore realizzate per film e telenovelas brasiliane, diventate gli standard della musica pop internazionale.

Ivan Lins (voce e tastiere) sarà accompagnato da André Sarbib (pianoforte), Nema Antunes (basso), Cláudio César Ribeiro (chitarra) e Chris Wells (batteria).

CremonaJazz è promosso da Museo del Violino e Unomedia e il sostegno della Fondazione Arvedi Buschini, MDV friends, Adecco, Air Liquide e Marsh. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla rassegna sono disponibili sul sito www.cremonajazz.it.