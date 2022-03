Stefano Savazzi, uscito oggi il singolo "Non mi conosco più"

CASALMAGGIORE – È uscito oggi (giovedì 31 marzo 2022) alle 14 su tutte le piattaforme digitali il primo singolo di Stefano Savazzi "Non mi conosco più". Per il chitarrista e autore casalasco si tratta dell’anteprima dell’album che uscirà alla fine dell’anno. Una nuova avventura solista per lo storico musicista casalasco, da anni anima e cuore del rock casalasco e degli Acrimonia, che ha già pronte altre otto canzoni che comporranno l’album.

«Oggi funziona così – dice Savazzi -­ prima si fa il singolo, poi, se va bene, l’album. Ma questo album lo farò indipendentemente da tutto, perché è un regalo che mi voglio fare per i miei 50 anni. Le canzoni sono nate durante il primo lockdown. Non si suonava più e avevo la necessità di creare. Sono nate così nove canzoni, diverse tra loro. <Non mi conosco più> è un pezzo introspettivo, dove si confrontano due Stefano Savazzi: il primo è il rocker da palco, il secondo è calato nella quotidianità. Sono due personalità in conflitto, che alla fine sono il ritratto di quello che ho disegnato. Poi la negatività della prima parte della canzone si risolve e i ricordi da duri e aspri diventano dolci».

La canzone è prodotta dal giovane produttore Faffa (che ha lavorato per Amici e X Factor). «Pensavo di aver fatto una canzone Old School, mentre Faffa invece l’ha trovata molto attuale». Il singolo si presenta anche con un video realizzato in tre location. «La prima - prosegue Savazzi – lo studio di Martignana di Po Dondolando Arte di Antonella Pizzamiglio, la seconda è lo splendido Labirinto della Masone di Fontanellato, la terza l’argine del Po a Casalmaggiore». Suggestive le riprese nel labirinto – il più grande al mondo fatto di bambù – in cui Savazzi vaga, trovando oggetti che fanno parte del suo passato. Nel video compare anche il figlio 11enne di Savazzi, Leon. La regista è la video maker Cristina Scollo, le riprese dal drone sono di Angelo Balzanelli. Ad accompagnare Savazzi in "Non mi conosco più" gli altri due Acrimonia Giovanni Tumino (batteria) e Dario Cavalli (basso), affiancati dal chitarrista Calogero Siracusa nel ruolo di ospite.