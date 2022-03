'Fiera del Libro', venerdì 25 marzo taglio ufficiale del nastro

CREMONA - Domani, venerdì 25 marzo, parte la nuova edizione della Fiera del Libro di Cremona - Primavera 2022 che si concluderà il prossimo 8 maggio. Presso lo Spazio Comune di piuazza Stradivari, la poetessa Moka e l'editore Enrico Marone chiacchiereranno con il critico letterario Claudio Ardigò, curatore di tutte le presentazioni e co-organizzatore della Fiera.

La ‘Fiera del Libro’ di Cremona, nasce agli inizi degli anni settanta su proposta delle librerie indipendenti della città in sinergia con l’amministrazione comunale di Cremona. Con il passare del tempo la grande distribuzione e gli store online si sono moltiplicati e le librerie indipendenti si sono ritrovate impossibilitate a competere con prezzi e sconti fuori mercato, trovandosi nella maggior parte dei casi a dover abbassare la saracinesca. In questo contesto socio culturale, la ‘Fiera del Libro’, ha trovato ancor di più la sua ragione di essere ed esistere, proponendo sulle bancarelle poste in Galleria 25 aprile libri e collane introvabili o di nicchia, fornendo un’ampio ventaglio di generi e di autori, cosa che i cremonesi nel tempo hanno molto apprezzato, fino a diventare un appuntamento molto gradito e seguito.

Poi nel 2007 parallelamente alla fiera delle bancarelle, si è pensato di trasformarla in una vera e propria rassegna culturale con delle presentazioni di autori: dapprima attraverso i pochi scrittori cremonesi e successivamente con autori conosciuti anche al di fuori del nostro territorio. Dal 2008 il ‘deus ex machina’ della manifestazione è il critico letterario Claudio Ardigò, proponendo un’edizione primaverile ed una autunnale, con un ventaglio di autori sempre più di spicco anche nazionale, alternati a tanti autori, spesso esordienti, del nostro territorio.