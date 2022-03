Cambonino, inizia il ciclo "Dialetti e Folklore"

CREMONA – Domani, martedì 15 marzo alle 17,00 al Museo Civico della Civiltà Contadina, Cascina "Il Cambonino Vecchio" (viale Cambonino, 22), prende avvio il ciclo Dialetti e Folklore con il primo incontro "4 chiacchiere con Agostino Melega". Organizzato in collaborazione con Auser Unipop Cremona, la rassegna Dialetti e Folklore vuole riaprire le porte del Museo a tutti coloro che intendono rivivere le suggestioni del passato attraverso racconti e narrazioni come in una sorta di “Filòs ritrovato”. Tema del primo incontro sarà la poesia dialettale. La lettura e il commento dei testi, a cura di Agostino Melega, saranno accompagnati da intermezzi musicali del gruppo di musica popolare del Cambonino "Per un piatto di minestra". I successivi appuntamenti, sempre con inizio alle 17,00, saranno martedì 5 aprile con "El fugòon de la Vécia" e martedì 3 maggio con "La Màma de l’Signùur". Ingresso libero e gratuito, con obbligo di mascherina FFP2 e green pass rafforzato.