Tanta Robba Festival, La Rappresentante di Lista il 9 luglio alle Colonie Padane

CREMONA - Dal palco di Sanremo a quello del Tanta Robba Festival. La Rappresentante di Lista, la band autrice del tormentone Ciao Ciao, suonerà a Cremona il 9 luglio alle Colonie Padane all'interno del cartellone del Tanta Robba Festival. La nuova edizione del Tanta Robba si terrà quest'anno il 7, 8 e 9 luglio. La band - che ha letteralmente spopolato durante e dopo Sanremo - è quindi destinata a chiudere la tre giorni organizzata dagli Amici di Robi e La Valigetta.

Il tour sarà un nuovo e imprevedibile sviluppo delle performance con cui la band negli anni ha stupito il proprio pubblico e un ulteriore spazio per raccontare l’universo artistico della band. Sarà un esplosivo live full band, uno show a 360° come ormai d’abitudine per La Rappresentate di Lista, ormai una garanzia per i fan più affezionati e una sorpresa per chi ha conosciuto il progetto in questi mesi e sta contribuendo al successo di Ciao Ciao. Le prevendite saranno disponibili a partire dalle ore 16 del 2 marzo su www.ticketone.it e nei circuiti abituali.

La Rappresentante di Lista è una band che nasce nel 2011 dall’incontro tra la cantante Veronica Lucchesi e il chitarrista Dario Mangiaracina. I due si erano conosciuti a Milano l’anno prima durante l’allestimento di uno spettacolo teatrale e si erano successivamente spostati a Palermo per unirsi a un gruppo di artisti che, sotto la spinta della protesta del Teatro Valle di Roma, aveva riaperto il Teatro Garibaldi. Durante l’occupazione Dario e Veronica incontrano vari esponenti della scena musicale siciliana tra cui Roberto Cammarata, chitarrista e produttore palermitano. Grazie anche alla collaborazione con questi musicisti nasce il primo album, pubblicato nel 2014 dall’etichetta bolognese Garrincha Dischi. Dario e Veronica iniziano a scrivere il secondo disco Bu Bu Sad già durante questo primo tour strutturando quella che sarà la loro cifra stilistica: una scrittura fortemente visionaria e una sintesi tra cantautorato e sonorità elettroniche. A dicembre dello stesso anno esce Bu Bu Sad (candidato alle Targhe Tenco come miglior disco dell’anno) e si unisce alla band anche Erika Lucchesi, sorella di Veronica. Il tour del secondo disco porta i cinque musicisti ad esibirsi in tutta Italia con grande successo di pubblico e critica.

Nel marzo del 2017 esce Bu Bu Sad live registrato durante il tour nei club. La produzione del terzo disco ha inizio all’interno dello studio Fat Sounds di Palermo. È l’incontro con il produttore Fabio Gargiulo che riporta la band a Milano. Qui si definisce la scrittura e la creazione di Go Go Diva, terzo album in studio del gruppo. A gennaio 2020 il brano Questo corpo, estratto dal disco Go Go Diva, è stato inserito all’interno della colonna sonora della serie TV The New Pope, creata e diretta da Paolo Sorrentino, sequel della fortunatissima The Young Pope sempre a firma del regista Premio Oscar. Anticipato dal singolo Alieno e da Amare, presentato a Sanremo 71, il 5 marzo 2021 viene pubblicato il nuovo album, My Mamma, contaminato dalla creatività di quello che inizia a prendere la forma di un vero e proprio collettivo artistico. Nel 2022 hanno nuovamente preso parte al Festival di Sanremo con il brano Ciao ciao, classificatosi settimo al termine della manifestazione; in occasione della serata delle cover il duo ha eseguito una versione di Be My Baby delle Ronettes insieme a Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra.