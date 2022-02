Teatro Ponchielli, il 26 aprile andrà in scena il concerto di Baglioni

CREMONA - Si terrà martedì 26 aprile l'atteso concerto del cantautore romano Claudio Baglioni al teatro Ponchielli di Cremona. Inizialmente in calendario per il 18 febbraio, lo show è stato riprogrammato a causa della positività al covid riscontrata dal cantante nei giorni scorsi. I biglietti acquistati restano validi anche per la nuova data.