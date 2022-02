Tali e quali show, Igor Minerva/Baglioni chiude al quinto posto

VAIANO CREMASCO - Non ce l'ha fatta Igor Minerva, lo splendido interprete di Claudio Baglioni. Nella finalissima del programma di Rai1, Tali e Quali show 2022, condotto da Carlo Conti, il cantante di Vaiano si è dovuto accontentare del quinto posto assoluto, preceduto dai cloni/imitatori di Renato Zero (Daniele Quartapelle), Fabrizio De André (Luca Cionco), Lady Gaga (Veronica Perseo) e Gianni Morandi (Lacchi). Classifica finale che però non ha convinto in pieno gli ascoltatori/spettatori.