Atmosfere natalizie in musica a Torre de' Picenardi

TORRE DE' PICENARDI - Domenica 26 dicembre alle ore 21,00 presso la chiesa parrocchiale di S. Ambrogio si terrà un importante momento musicale: si rinnova infatti l'appuntamento con l'ormai tradizionale "Concerto di S. Ambrogio",

appuntamento annuale offerto alla cittadinanza torrigiana già da vari anni dal Gruppo Culturale di Torre de' Picenardi

diretto dal presidente Aldo Falli.

L'EDIZIONE 2021.

L'edizione 2021 del Concerto è resa ancora più significativa per un doppio anniversario, l'iniziativa infatti taglia il traguardo

dei dieci anni di vita, che ha visto ogni anno fino ad oggi alternarsi organisti, cori e musicisti in varie formazioni di grande qualità, che hanno saputo far apprezzare e valorizzare in particolare lo storico organo della Parrocchiale.

Lo storico organo "Franceschini 1855"

Ed è proprio legato allo storico organo "Franceschini 1855" che è legato il secondo anniversario festeggiato quest'anno,

ovvero i dieci anni dalla conclusione del restauro dello strumento stesso, attuato dalla "Giani Casa d'Organi" di Corte de' Frati

e che lo ha riportato all'antico splendore originario dopo decenni di oblio. Da allora l'organo di Torre de' Picenardi è

stato utilizzato per l'accompagnamento delle liturgie, per momenti musicali e concerti.

Protagonisti dell'edizione numero dieci del Concerto saranno un apprezzato duo di musicale formato dal maestro Marco Ruggeri all'organo e il maestro Lina Uinskyte al violino, che proporranno un ricco programma davvero suggestivo di brani natalizi e classici di autori come Vivaldi, Schubert, il cremonese Amilcare Ponchielli ed altri. Il duo ha all'attivo una brillante carriera con numerosi concerti in tutta Italia nonché varie incisioni discografiche, segnalate sulle più importanti riviste del settore musicale e con lusinghiere recensioni. Un evento quindi da non perdere per immergersi nelle atmosfere natalizie con la musica e la bellissima location della chiesa di Torre de' Picenardi. Il concerto è patrocinato dal Comune di Torre de' Picenardi e il sostegno di Cassa Padana. Ingresso libero, green pass richiesto.