Una rara custodia di Stradivari in dono al Museo del Violino

CREMONA - «In museo abbiamo disegni delle custodie e delle chiusure progettate da Stradivari — afferma il conservatore del Museo del Violino, Fausto Cacciatori —. Con la custodia che Dimitri Musafia ha messo a disposizione del nostro museo potremo avviare indagini e studi interessanti e importanti». È stato questo il valore aggiunto dello Stradivari Memorial day con l’esposizione permanente di una delle rare custodie costruite dal massimo liutaio. A metterla a disposizione del Museo del Violino è stato Dimitri Musafia, imprenditore che ha assicurato la custodia per centomila euro: «Ora ha trovato casa nel Museo del Violino nella stessa sala in cui c’è il celebre quadro che ritrae Stradivari nella sua bottega, un lavoro di fantasia, ma in basso a destra c’è proprio una custodia del tutto simile alla mia – racconta -. Questa mia custodia è simile nelle misure in tutto e per tutto a quella conservata dal museo Chi Mei di Taiwan, l’unica differenza è l’assenza di decorazioni. Ma questi particolari dipendevano dalla volontà del committente, un po’ come accade oggi».

Dimitri Musafia

Musafia ha titolo in capitolo per dire questo, essendo a suo modo lo Stradivari delle custodie contemporanee, veri gioielli di artigianato e tecnologie che offrono tutti i comfort a violini e strumenti ad arco. «La mia custodia apparteneva a una ricca famiglia borghese milanese. L’ho trovata dopo sei anni di ricerche, false piste, custodia nota col nome della città in cui è stata scoperta: Milan — conclude Musafia —. Databile intorno al 1680, è costruita in legno di abete scolpito ed incollato con una procedura non dissimile alla costruzione del violino stesso, tant’è vero che non richiede attrezzi specifici. Esternamente è ricoperta di pelle marocchina dotata di incisioni incrociate per facilitarne l’aderenza alla forma del guscio, e le giunture della pelle sono protette con borchie battute a mano e finite a foglia d’oro, purtroppo persa nel tempo».