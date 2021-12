Adafa, la strenna e il concerto di Natale

CREMONA - Martedì 21 dicembre alle 17 nella sede dell’Adafa, in via Palestro 32, presentazione della Strenna 2021 e concerto di Natale. Un evento che ritorna. Anche lo scorso anno l’associazione culturale Amici dell’arte-Famiglia artistica, nonostante la piena emergenza Covid, aveva pubblicato il volume (che compie 61 anni), ma la presentazione era avvenuta da remoto. La manifestazione si terrà secondo le norme anti-Covid e controllo di green pass). A illustrare il volume sarà il presidente dell’Adafa, Fulvio Stumpo, che anticipa: «Per usare una frase fatta, abbiamo cercato di coniugare tradizione e innovazione, con una copertina che ritorna agli albori, ma con un’immagine grafica diversa, anche l’interno è stato totalmente rinnovato, compreso il corpo dei caratteri, per facilitarne la lettura, la pubblicazione sarà corredata da decine di foto, tutte a colori, uno sforzo sostenuto anche da numerosi sponsor, ai quali va il ringraziamento dell’Adafa».

Una prima parte della Strenna è di stampo classico, una miscellanea di saggi e interventi redatti da esperti del settore, con scritti su arte, storia, archeologia, letteratura, dialetto, fotografia. Una seconda parte è dedicata interamente a Dante Alighieri nei 700 anni della morte, con saggi sulla Commedia, sul De Vulgari Eloquentia, sul De Monarchia e sugli influssi danteschi sulla letteratura e l’arte contemporanea. Inoltre un saggio analizzerà i rapporti tra Dante e Cremona, che sono numerosi e qualitativi, attraverso le sue opere. «Abbiamo cercato di fare anche di questo numero un punto di riferimento per ricercatori, appassionati e amanti della cultura, così come tradizione vuole da più di 60 anni». Dopo la presentazione della Strenna al via il concerto di Natale, con al pianoforte Patrizia Bernelich, al violino Oleksandr Matviychuk e gli allievi della maestra di canto Nadya Petrenko (Ela Warcaba, Kseniia Overko, Corali Destrijcker, Tetiana Petriv, Sara Gramola, Iolanda Galtelli) . Verranno eseguite musiche di Verdi, Puccini, Bizet, Offenbach, Dvorjak. Il concerto si chiuderà con la Canzone di Natale.