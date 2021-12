"Dietro al Duomo" il dj set è a tutto jazz

CREMONA - Domenica 12 dicembre, dalle 18, Emilio Palanti torna in console al bar Dietro al Duomo per uno straordinario Jazz Dj Set dedicato ai suoni e ritmi della contemporaneità. Dato che dicembre segna il tempo dei bilanci e delle classifiche, Palanti ha stilato il suo "greatest hits" del 2021 e diffonderà negli spazi del locale di largo Baccaccino brani tratti degli ultimi album di artisti come Pat Metheny, Jazzmeia Horn, Dave Liebman, Kenny Garrett, John Zorn, Dave McMurray, John McLaughlin, Dave Holland e altri ancora. L'ingresso è gratuito.