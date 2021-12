Wertmuller, nel 1996 le riprese a Pizzighettone con Gnocchi e Solenghi

PIZZIGHETTONE - "Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e politica" è il titolo del film che Lina Wertmuller diresse nel 1996 e per la realizzazione del quale vennero effettuate per sei settimane le riprese a Pizzighettone. Il cast era composto da Veronica Pivetti, Tullio Solenghi, Gene Gnocchi, Piera Degli Esposti, Cinzia Leone e Cyrielle Claire. In paese fu grande fermento, con l'allestimento dei luoghi per le riprese, di un ufficio di produzione, una sartoria, una sala trucco e un deposito-magazzino. Diversi pizzighettonesi si presentarono nella sede del Gruppo volontari dove vennero raccolte le iscrizioni per le comparse che presero parte al film di Lina Wertmuller.

IN COMUNE A CREMONA

La regista Lina Wertmuller fece tappa anche a Cremona e fu ricevuta in Palazzo Comunale. Con Andrea Mosconi - per lunghi anni curatore dei preziosi violini della collezione civica, quando questa si trovava in piazza del Comune - si soffermò a lungo ad ammirare gli storici strumenti allora raccolti nella Sala dei violini.

La regista Lina Wertmuller in palazzo comunale con Andrea Mosconi