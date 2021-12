'La notte della cometa', concerto di Natale con i Barabàn

PIADENA DRIZZONA - Si terrà martedì 7 dicembre, alle ore 21 presso la Chiesa Parrocchiale, il Concerto di Natale “La Notte della Cometa” dell’ensemble milanese Barabàn. Un concerto organizzato dal Rotary Piadena-Oglio-Chiese in occasione delle festività natalizie. Con un accurato lavoro di ricerca nella tradizione popolare italiana Barabàn, gruppo milanese attivo del 1982, riscopre un patrimonio di canti e musiche di straordinaria bellezza per raccontare il tempo della Natività. Una piccola orchestra formata da quattro musicisti-cantori, con oltre 20 strumenti musicali, porta in scena pregevoli brani natalizi: la Santa Luzia veneta, il Puer Natus carnico, la Chiarastella delle Alpi, canti dei pescatori liguri, antichi Nouvè occitani, il Jove Pastre provenzale, le Pastorelle cremonesi il Cantar Befana dell’Appennino tosco-emiliano, il Pastor Gelindo derivato dalle rappresentazioni invernali.

MOSAICO DI STORIE

La trama dello spettacolo è impreziosita da narrazioni su Re Magi, Stelle, mondi alla rovescia, notti luminose, storie di suonatori popolari, pastori che cantano con gli angeli, donne che lasciano il fuso e si mettono in viaggio per Betlemme. Ne esce un affascinante mosaico di storie, canti, melodie e suoni, una rappresentazione originale e ricca di pathos che costituisce un unicum nel panorama degli spettacoli natalizi europei. In scena ci saranno Aurelio Citelli alla voce solista, ghironda, bouzouky, fisarmonica e tastiere, Giuliano Grasso al violino e ai cori, Maddalena Soler alla voce solista e al violino, Daniele Bicego alle musette, uillean pipe, flauti e bouzouky. Ingresso libero con presentazione di Green pass.