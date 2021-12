80VogliaDiMina, prove in corso al Sociale

SORESINA - Un omaggio a Mina nel cuore della sua città. Le canzoni che chiunque canticchia o ricorda, la vita della Tigre di Cremona, riassunte in due ore di musica e parole. Giovedì prossimo alle 21 il palco del teatro Ponchielli ospita 80VogliaDiMina, spettacolo celebrativo dedicato alla carriera di una delle più grandi artiste italiane di sempre.

SHOW E RINVII. Lo show ha avuto una gestazione lunga, subendo a causa del Covid parecchi rinvii: «La preparazione – racconta la consulente artistica Ester Paglia – è iniziata nel 2019, con l’idea di onorare l’ottantesimo compleanno di Mina, festeggiato nel marzo del 2020, periodo in cui, come tutti sappiamo, i teatri d’Italia e del mondo hanno iniziato a chiudere. Non ci siamo persi d’animo, tutti i protagonisti hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo e finalmente tra qualche giorno andremo in scena, proponendo uno spettacolo in data unica e assolutamente inimitabile. Come Mina, del resto».

TEATRO SOCIALE. Da lunedì scorso la produzione è assiepata all’interno del teatro Sociale, dove l’altra sera si è svolta l’ultima prova generale prima del trasferimento a Cremona. Molti gli ospiti che hanno accettato di offrire il proprio contributo per reinterpretare i grandi classici e i brani più noti dell’artista cremonese, tra i quali Nek (Se telefonando), gli Audio 2 (che insieme a Mina hanno dato vita a una lunga e fruttuosa collaborazione artistica) e Frankie hi-nrg mc.

Insieme a loro otto artiste d’eccellenza: Erica Boschiero, Roberta Giallo, Giua, Giulia Mei, Giada Mercandelli, Susanna Parigi, Giuseppina Torre e Greta Zuccoli.

Sul palco saranno accompagnati dai musicisti Davide Tagliapietra (chitarre elettriche ed acustiche), Manuel Boni (chitarre elettriche ed acustiche), Linda Pinelli (basso), Andrea Polidori (batteria), Riccardo Sasso (pianoforte e tastiere) e dall’ensemble dell’Orchestra Filarmonica Italiana, composto da quattro primi violini, tre secondi violini, due viole, due violoncelli e un contrabbasso.

LA SCALETTA DELLA SERATA. La scaletta della serata ripercorrerà il ricchissimo e sfaccettato repertorio dell’artista. Con brani come Mi sei scoppiato dentro al cuore, Parole parole, Volami nel cuore, Acqua e sale e Luna diamante farà riscoprire al pubblico le grandi canzoni di ieri e di oggi.

Nella consulenza artistica è coinvolto anche il noto giornalista e scrittore Andrea Pedrinelli, la scenografia è curata da Alfonso Fraia, mentre gli arrangiamenti e la direzione musicale sono del maestro Loris Ceroni, pluripremiato musicista di trentennale esperienza. «Ringrazio il Comune di Soresina e la direzione del Sociale per la squisita ospitalità – continua Paglia – così come ringrazio lo staff del Ponchielli per la disponibilità nel trovare una data al nostro spettacolo. 80VogliaDiMina vuol essere un forte segnale di ripartenza e speranza, un omaggio alla voce più bella della musica italiana, nella città in cui è cresciuta. Vogliamo chiudere l’anno con un messaggio positivo e invitiamo i cremonesi ad assistere, in tutta sicurezza e osservando le dovute precauzioni, a una serata ricca di energia e positività».

I biglietti sono disponibili al botteghino del Ponchielli (dal lunedì al venerdì 10-18, sabato e domenica 10-13; info: 0372-022001/02) o in alternativa si possono acquistare su VivaTicket.