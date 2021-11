Festival dei Diritti, Mario Calabresi e i 'risvegli' possibili

CREMONA - Il Festival dei Diritti 2021 si apre mercoledì 1° dicembre alle ore 16.30 con un appuntamento online con un grande nome del giornalismo italiano: Mario Calabresi, giornalista e scrittore, interverrà sul tema dei diritti e nuovi “risvegli” possibili nel corso di una diretta streaming visibile sul canale YouTube di CSV Lombardia Sud e sulle pagine Facebook del Festival dei Diritti delle province di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia. Calabresi sarà intervistato da Ennio Ripamonti, psicosociologo e formatore. “Le stelle si sono accese per guidare il cammino degli uomini, la loro fantasia, i loro sogni, per insegnarci a non tenere la testa bassa, nemmeno quando è buio”, scriveva Calabresi nel suo libro del 2011 Cosa tiene accese le stelle. E proprio da qui inizierà un dialogo aperto con Ennio Ripamonti per esplorare le vie possibili verso nuovi inizi collettivi dopo una lunga notte pandemica che pare non essere ancora terminata.

DA CRONISTA A DIRETTORE

Calabresi è nato a Milano il 17 febbraio 1970. Ha iniziato la sua carriera come cronista parlamentare all’Ansa, è stato corrispondente dagli Stati Uniti e ha diretto La Stampa e La Repubblica. Ha scritto sette libri. Il primo – “Spingendo la notte più in là” – racconta la storia della sua famiglia e le conseguenze sulle famiglie e sulla società italiana del terrorismo degli Anni Settanta. L’ultimo libro, pubblicato a ottobre 2020, si intitola “Quello che non ti dicono”. Attualmente si dedica alla sperimentazione di nuove forme di giornalismo e narrativa, dai podcast alle newsletter. La sua newsletter settimanale si chiama Altre/storie.