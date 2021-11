Addio a Lino Pavesi, grande musicista e amico di Mina

CAORSO - La Bassa Piacentina piange la scomparsa di uno dei suoi pilastri: Lino Pavesi, grande musicista e amico di Mina. Ma il 94enne era anche un vero punto di riferimento per i caorsani, come ricorda il sindaco Roberta Battaglia: “Sottolineo la sua grande disponibilità e la vicinanza che ha sempre avuto per l'amministrazione comunale con la quale collaborava per gli eventi. Lino era una vera memoria storica di Caorso con le sue foto. Andando da lui si poteva avere un quadro di tutta la Caorso del passato e del presente: ha immortalato i paesaggi e i personaggi per decenni”.

LA SUA STORIA. Prima il lavoro da imbanchino con lo zio, poi gli studi di clarinetto e la proposta di entrare nell’orchestra “I Solitari” con la cantante cremonese: un passato ricco di soddisfazioni, che gli facevano ancora brillare gli occhi quando le ricordava.

Di Mina, che è stata anche madrina di suo figlio al battesimo, conservava fotografie e biglietti. Ma il grande amore di Lino era la famiglia, con la sua Delfina con la quale ha festeggiato i sessant’anni di matrimonio. Qualche anno fa Lino ha nuovamente suonato il sax, come omaggio al cugino e noto paroliere Giorgio Calabrese scomparso prematuramente: pur vivendo a Roma dove svolgeva la sua attività di autore di successo, Calabrese tornava periodicamente a Caorso, paese natale della mamma, per trovare gli amici ma soprattutto Lino con cui aveva condiviso la collaborazione con la giovanissima Mina.