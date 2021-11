Sanremo Giovani, al via le audizioni. C'è Brenda Carolina Lawrence

PIEVE D'OLMI - Terminato l’ascolto di oltre 700 brani, l’8 novembre Sanremo Giovani muoverà i suoi primi passi ufficiali: nella Sala A di Via Asiago a Roma la Commissione artistica del Festival di Sanremo - presieduta dal direttore artistico Amadeus con Claudio Fasulo, Gian Marco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis - ascolterà i 46 brani proposti dai giovani artisti. Sedici donne, 26 uomini e 4 gruppi si sfideranno in musica e parole per essere selezionati alla fase finale. A fine novembre la Commissione renderà noti gli otto che - insieme ai 4 provenienti da Area Sanremo - parteciperanno alla finale di Sanremo Giovani, live su Rai1 mercoledì 15 dicembre in prima serata, dalla quale usciranno i due artisti che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2022 insieme ai «Big». Tra gli artisti in gara anche Brenda Carolina Lawrence, la cantante di Pieve d'Olmi, già finalista nel 2019 di The Voice of Italy. Brenda proporrà il brano dal titolo Nemmeno le nuvole.