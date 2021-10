Il Premio Paganini a Gibboni, allievo della Stauffer

CREMONA - Ha vent’anni, l’orecchino al lobo sinistro, i capelli appena un po’ lunghi e un pizzetto che fa tanto Johnny Depp pirata dei Caraibi: da poche ore il mondo violinistico internazionale saluta la consacrazione del talento di Giuseppe Gibboni. Domenica notte ha (stra)vinto il Premio Paganini, il più prestigioso riconoscimento cui possa ambire un violinista. È il quarto italiano a vincerlo, dopo Salvatore Accardo, di cui Gibboni è stato allievo, che lo ricevette nel 1958, Massimo Quarta vincitore nel 1991 e Giovanni Angeleri, premiato nel 1997. La vittoria di Gibboni ha, almeno in parte, radici cremonesi, a dimostrazione che in campo musicale, più o meno direttamente, la città di Stradivari, Guarneri e Monteverdi ha poche rivali. La giuria era infatti presieduta da Sergej Krylov e a giudicare i talenti in gara c’era anche Francesca Dego, oggi protagonista di una grande carriera internazionale e tra i più fulgidi talenti usciti dall’Accademia Stauffer.



Inoltre, Gibboni, si è detto, è allievo di Accardo, tra i primi a congratularsi con lui e a ringraziarlo «per avergli dato questa immensa gioia». Tre anni fa, a Genova, in occasione della mostra a Palazzo Ducale che celebrava il mito di Paganini come rockstar dei suoi tempi, lo stesso Accardo aveva previsto e auspicato che Gibboni, allora diciottenne, avrebbe potuto «intraprendere sicuramente una carriera notevole». Gibboni ha studiato con Accardo proprio a Cremona, all’Accademia Stauffer, che ancora una volta si conferma fucina di talenti. «Un grande orgoglio per la nostra Accademia. E complimenti a tutti i finalisti!», si legge sui profili Instagram dello Stauffer Center for Strings e del direttore generale Paolo Petrocelli, celebrando il ritorno in Italia del Premio Paganini dopo ventiquattro anni grazie a un ex allievo.