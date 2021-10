"L'istinto dei calamari", firmacopie con l'autore Fabio Lombardi

CREMONA - "L’istinto dei calamari" (Leone editore, pp. 423) è il romanzo d’esordio del giornalista Fabio Lombardi che sabato 23 ottobre dalle 10 alle 18 sarà a Cremona, ospite del Mondadori Bookstore di piazza Stradivari, per incontrare i lettori. Il romanzo narra la storia di Leonida Lucomagno, ex giornalista caduto in disgrazia che dopo essere stato condannato per aggressione nei confronti di una collega, trascorre le sue giornate a pescare calamari sulle coste della Croazia, dove si è trasferito per allontanarsi da tutto e da tutti cercando di dimenticare gli avvenimenti degli ultimi anni. Maria, una suora di origini italiane e dal passato misterioso che gestisce un collegio in Uganda, riesce a mettersi in contatto con l’uomo e a ingaggiarlo per rintracciare una sua ex studentessa, Maddalena. La ragazza, dopo essere stata rapita e costretta a diventare una giovane guerrigliera, ha dato alla luce una bambina che le è stata strappata via con la forza e della quale si perdono le tracce. Un lungo viaggio che parte dall’Africa e arriva fino all’Italia che narra di amore materno, di odio e sensi di colpa, ma anche di perdono e riscatto, di scelte difficili, di tentativi di rimediare a errori, di tentativi di salvare persone care. Di sacrifici, amore, speranza e tradimento. È anche un racconto dei drammi sociali e civili dei protagonisti africani, dalla loro situazione d’origine al pericoloso viaggio per l’Italia. Fabio Lombardi, giornalista di Mediaset e cronista di nera di lunga e consolidata esperienza (questo libro è frutto di un suo reportage in Uganda), in "L’istinto dei calamari" spiazza il lettore con una narrazione dal dosaggio emotivo degna di un consumato autore di noir.