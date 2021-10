Premio Letterario «Città di Cremona»: sabato la premiazione

CREMONA - Si svolgerà sabato 16 ottobre alle 17.30 presso il Palazzo Comunale, Salone dei Quadri, la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Letterario “Città di Cremona”. Patrocinata dal comune di Cremona, l’iniziativa è stata organizzata dalla casa editrice Cremonabooks con la collaborazione dell’Associazione Lo Studiolo e l’agenzia di branding Stile Libero.

Nato dalla volontà di coinvolgere giovani e scuole, il concorso si è rivolto ad autrici e autori di età inferiore o pari a 35 anni, invitati a scrivere un racconto sul tema “futuro”.

La Giuria ha valutato 39 elaborati di autori provenienti da tutta Italia (Brescia e provincia, Campobasso, Cremona e provincia, Parma, provincia di Mantova, provincia di Monza, provincia di Firenze, Reggio Emilia, Siena, Trento, Udine).

Al Premio hanno aderito le scuole di Cremona (IIS Luigi Einaudi, IIS Janello Torriani, Liceo scientifico Aselli, Liceo Sofonisba Anguissola) e provincia (IIS G. Romani di Casalmaggiore).

La giuria di esperti presieduta da Raffaella Barbierato e composta da Roberta Aglio (bibliotecaria), Davide Astori (docente universitario), Barbara Caffi (giornalista de La Provincia di Cremona e Crema), Monica Feraboli (bibliotecaria), Jacopo Narros (scrittore) e Gianmarco Soldi (scrittore) tornerà a riunirsi per proclamare i vincitori.

I premi in denaro, finanziati dall’Associazione culturale Lo Studiolo, consisteranno in un riconoscimento del valore di 1.500 euro per il primo classificato e del valore di 500 euro per il vincitore del premio riservato agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Un riconoscimento speciale consisterà in un buono acquisto di libri del valore di 250 euro.

L’evento sarà l’occasione per proclamare i vincitori e presentare la pubblicazione che raccoglie i racconti selezionati e ritenuti meritevoli dalla Giuria. Il volume è in vendita presso la libreria Cremonabooks (14 euro).

Alla cerimonia di premiazione interverranno l’assessore alla Cultura Luca Burgazzi, la presidente della Giuria Raffella Barbierato, Elisabetta Carutti e Fausto Cacciatori.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.premioletterariocremona.it o scrivere a scrivi@premioletterariocremona.it