CREMONA - “Buon compleanno Maestro”, serata in cui il virtuoso Salvatore Accardo ha condiviso la celebrazione del suo ottantesimo compleanno, ha un carattere irrituale e speciale. Perché è stato il festeggiato (contrariamente ad ogni prassi) a regalare al numeroso pubblico del Ponchielli il dono prezioso e unico della sua arte. Insieme a Laura Gorna e ai ragazzi dell‘Orchestra da Camera Italiana – peraltro tutti allievi dei corsi di alto perfezionamento dell'Accademia Stauffer - hanno proposto un programma in cui emerge tutto l'eclettismo del violinista che alterna il Guarneri del Gesù alla bacchetta della direzione. Il recital spazia dalle atmosfere più eleganti ed equilibrate del barocco di Vivaldi e Haydn (per tutto il primo tempo del concerto) alle pagine più cariche di passione e trasporto emotivo di Astor Piazzolla, fino a quelle pietre miliari del virtuosismo che sono Kreisler e Pablo de Sarsate che chiude il programma ufficiale e che Accardo interpreta con la moglie Laura Gorna. Non meno emozionante il concerto per pianoforte e orchestra di Hyden in cui alla tastiera siede la giovanissima ma talentuosa figlia del maestro, appena adolescente ma con una straordinaria maturità artistica. Proprio a lei, prima di interpretare la pagina in programma è riservato l'onore di guidare l'orchestra nel motivetto di Mildred Hill che si intona in ogni compleanno: "Tanti auguri", Maestro Accardo.