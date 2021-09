Cremona Musica, oggi il gran finale

CREMONA - Si aprirà con un masterclass di liuteria mandolinistica con Steve Gilchrist l’ultima giornata di eventi in programma di Cremona Musica International Exhibitions And Festival, la principale fiera al mondo per gli strumenti musicali d’alto artigianato, polo internazionale dello strumento musicale. Oltre agli strumenti creati dai maestri cremonesi, italiani, e internazionali, Cremona Musica ospita ogni anno un calendario di eventi con concerti, mostre, masterclass, concorsi, conferenze, con artisti di livello mondiale.

Alle 10 all’interno della programmazione dell’Acoustic Guitar Village saranno visitabili le mostre “In Viaggio con il Mandolino”, un percorso storico e geografico di uno degli strumenti musicali simbolo della tradizione italiana, a cura dei maestri liutai Leonardo Petrucci e Martina Gozzini; “Music is our life”, un’esposizione di strumenti etnici dal mondo provenienti dalla collezione del Maestro Bruno Brunetti; “Stradella passato e presente della fisarmonica”, a 150 anni dal primo strumento di Mariano Dallapè, il museo a lui dedicato e l'amministrazione comunale coniugano il passato e il presente di questa maestria artigiana, esponendo sia pezzi storici che strumenti classici dei produttori contemporanei; ”Mostra storica del Museo della fisarmonica di Fontevivo” intitolato a Gigi Stok, con un’esposizione di strumenti storici provenienti dal Chiostro dell’Abbazia di Fontevivo (Parma).

Alle 12,30 nella Sala Stradivari avrà luogo la finale del Disklavier Composers Contest, il concorso di composizione che sfrutta la tecnologia Disklavier che fa suonare autonomamente il pianoforte. Al vincitore della finale, che si terrà in occasione di Cremona Musica 2021, il 26 settembre, andrà un premio di 5.000,00 euro. I partecipanti al contest potranno proporre il proprio brano inedito, che verrà poi suonato dal vivo dal pianoforte Yamaha Disklavier. La giuria internazionale è composta da Richard Danielpour (Presidente), Francesco Filidei, Betty Olivero, Enrico Pieranunzi e Geoff Westley.

Alle 14 nel Cortile di Palazzo Affaitati (Centro città) Cremona Musica Downtown Giovani, un flash mob di solisti e gruppi musicali giovanili, con il coordinamento di Roberto Lana e Massimo Ottini.

Alle 14,30 nella Sala Stradivari si terrà la premiazione di Enrico Pieranunzi, insignito del Cremona Musica Award per la categoria performance – jazz.