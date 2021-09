Bimbi a caccia di tesori, il «Centro storico» in premio

CREMA - I bambini padroni della città, il cui centro storico è ultima tappa e premio ideale esclusivo (insieme a quelli reali) della grande caccia al tesoro, che ha concluso la rassegna per ragazzi TreX4, organizzata in collaborazione da Franco Agostino Teatro Festival, I Mondi di Carta e Caffé Letterario. Oggi pomeriggio, i chiostri del centro culturale Sant’Agostino si sono trasformati, per l’occasione, nel mondo dei più piccoli, con quattro postazioni privilegiate, che rappresentavano altrettanti elementi naturali: acqua, aria, fuoco e terra. A ciascuno è stata fatta corrispondere una delle principali prove della caccia al tesoro. Nel caso del fuoco, le 17 squadre in concorso hanno dovuto cimentarsi con un breve testo-filastrocca, che nascondeva tra le parole alcuni numeri. La sfida consisteva nel rintracciarli, sommarli e comunicare alle magliette rosse dello staff la cifra esatta. In cambio, la consegna di un primo indizio per il tesoro. Un cruciverba da risolvere. Alla postazione aria, invece, una vera e propria gara: a ogni partecipante è stato consegnato un palloncino da gonfiare e poi lasciar andare. Col metro, allo staff è stato affidato la misurazione della distanza e la somma delle diverse performance. Dopo la tappa, altro pezzo di cruciverba.

Per guadagnarsi gli ultimi due giochi enigmistici, doveroso passare anche le prove di Terra e Acqua, rispettivamente legate alla risoluzione di uno speciale cubo di Rubik e all’indovinello sullo scorrere del tempo. A memoria doveva essere contato un minuto. Lo stop doveva corrispondere al cronometro. Una volta ottenuti i quattro cruciverba, le squadre, principalmente famiglie del Cremasco e del Milanese, hanno dovuto confrontarle per trovare la chiave che avrebbe portato al tesoro. Una soluzione che ha portato i bambini e i loro genitori in piazza Duomo, per ammirare la bellezza del centro storico e del Torrazzo. Sotto i portici del la Pro Loco cittadina, che ha collaborato con TreX4, le premiazioni. La presidente del Fatf Gloria Angelotti, Paolo Gualandris del Caffé Letterario ed Enrico Tupone dei Mondi di Carta hanno premiato le squadre Mocciardini (primo posto), Zagheno (secondo) e Marazzi (terzo), con volumi e prodotti enogastronomici, dolciari, di cosmesi e tanto altro offerti da sponsor del territorio. Il festival TreX4 si era svolto un mese fa, con appuntamenti di diverso genere, da presentazioni di libri a concerti, a iniziative per bambini. La caccia al tesoro era stata rinviata per maltempo. Oggi il finale.