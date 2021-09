“I volti della solitudine”, il romanzo postumo della maestra Fernanda Cantarelli

MARTIGNANA DI PO - Alle 21 di venerdì 17 settembre, nella biblioteca comunale di Martignana di Po, verrà presentato dalla figlia

Una preghiera di ringraziamento per tutto ciò che di buono e di bello la vita può donare, di autentica speranza da parte di chi sa trasfigurare e farsi trasfigurare dal dolore

Chiara Bottini e dall’amica professoressa Luisa Tinelli il romanzo postumo “I volti della solitudine”, scritto dalla maestra Fernanda Cantarelli, scomparsa in seguito ad una rara malattia ematologica. Figura storica del Comune di Stagno Lombardo, la maestra Cantarelli ha permesso a generazioni di alunni di apprendere l’arte della lettura, della scrittura e del far di conto. Nella prefazione del volume Luisa Tinelli definisce il libro “una preghiera di ringraziamento per tutto ciò che di buono e di bello la vita può donare, di autentica speranza da parte di chi sa trasfigurare e farsi trasfigurare dal dolore. L’autrice scrive il romanzo nel 2015, anno particolarmente faticoso emotivamente nella sua storia personale: al marito hanno da poco diagnosticato un tumore e deve intraprendere il difficile cammino delle cure chemioterapiche. Chi ha conosciuto l’autrice non può non ritrovare in queste pagine la sua vita e chi non ha avuto il privilegio di conoscerla non può non ritrovare in esse un inno alla vita”. Il romanzo, a offerta minima di 20 euro, potrà essere acquistato nel corso della serata. Il ricavato della vendita verrà interamente devoluto alla Fondazione Gimema Onlus per la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica sulle malattie ematologiche. Ai partecipanti è richiesta l’esibizione del Green Pass. Per informazioni contattare la biblioteca allo 0375 261142. Sabato 25 il libro sarà presentato nella biblioteca di Torricella del Pizzo con inizio alle 17.