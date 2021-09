Musica e liuteria, settembre ricco di eventi

CREMONA - Un fitto calendario di eventi organizzati di concerto dalle istituzioni cittadine caratterizza questo mese di settembre a Cremona. Un proposta nata dalla sinergia tra Comune, Museo del Violino, Fondazione Teatro “A. Ponchielli”, Istituto Superiore di Studi Musicali "C. Monteverdi" e CremonaFiere.

Dopo gli appuntamenti della rassegna Siamo Fuori con Willy Peyote, Francesca Michielin con i ragazzi della band di Back to School e Francesco De Gregori in piazza del Comune, accolti con entusiasmo dal pubblico che ha potuto tornare ad assaporare il piacere di assistere a spettacoli in presenza, si prosegue con una serie di appuntamenti di alto profilo.

L’arco delle proposte spazia dallo Stradivari Quartett in concerto, agli strumenti della collezione del Concorso Triennale suonati dagli allievi del Conservatorio “C. Monteverdi”, dalle audizioni speciali eseguite con lo Stradivari "Lam ex Scotalnd", affidato al Museo del Violino dalla Fondazione Si-Yo Music e dalla famiglia Lam, e con il violino donato al Museo dall’Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura (Paraguay), agli appuntamenti della Festa del Violino organizzata per il primo anno dal Teatro “A. Ponchielli”, in collaborazione con Comune, Museo del Violino, Istituto Superiore di Studi Musicali "C. Monteverdi" e Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, oltre alla stagione artistica teatrale che sarà inaugurata il 17 settembre dall’Orchestra Giovanile Italiana.

A fine mese torna di nuovo in presenza Cremona Musica, la fiera più importante al mondo dedicata alla liuteria e agli strumenti musicali d'alta gamma, che si svolgerà in tutta sicurezza, grazie alle norme anti Covid previste dai protocolli fieristici.

Il 2021 è inoltre l’anno del Concorso Triennale degli strumenti ad arco, giunto alla sua XVI edizione. L’evento, ormai da tutti considerato come l’Olimpiade della liuteria, è un altro degli appuntamenti più importanti al mondo per quanto riguarda la costruzione degli strumenti ad arco. Tre sono gli eventi correlati al concorso: la prova acustica finale, con accesso riservato ai concorrenti ma fruibile in diretta streaming, la cerimonia di premiazione e il concerto con gli strumenti vincitori e l’esposizione degli strumenti in gara.

Completa il panorama delle proposte di questo mese lo STRADIVARIfestival con due concerti in programma il 25 e 26 settembre all’Auditorium “G. Arvedi” del Museo del Violino, in concomitanza con la chiusura di Cremona Musica.

Grande è la soddisfazione dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte per questo impegnativo lavoro di coordinamento che ha permesso di proporre iniziative diversificate per quello che è da sempre considerato il periodo clou della musica e della liuteria a Cremona.

"Ci aspetta un settembre davvero ricco di appuntamenti tra musica e liuteria. Ringrazio i rappresentanti di tutte le istituzioni che hanno saputo coordinarsi e realizzare un palinsesto di appuntamenti di altissimo livello. Anche negli anni a venire settembre dovrà sempre più caratterizzarsi per proposte inerenti la musica e la liuteria nelle loro molteplici sfaccettature. Il lavoro di programmazione e di condivisione intrapreso sta dando risultati importanti, ora è necessario proseguire in questa direzione che si sta dimostrando vincente”, commenta al riguardo l’assessore ai Sistemi Culturali Luca Burgazzi.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

sabato 11 settembre, ore 21

Auditorium Giovanni Arvedi

STRADIVARI QUARTETT

Xiaoming Wang, violino Stradivari «Aurea» (1715)

Maya Kadosh, violino Giuseppe & Antonio Gagliano (1760)

Lech Antonio Uszynski, viola Hendrick Willems (1690)

Maja Weber, violoncello Ioannes Grancino (1731)

Musiche di Antonin Dvoràk e Franz Schubert



domenica 12 settembre, ore 12

Auditorium Giovanni Arvedi

AUDIZIONE SPECIALE SI-YO MUSIC FOUNDATION

violino Antonio Stradivari "Lam ex Scotland" 1734 ca.

Lena Yokoyama, violino

Diego Maccagnola, pianoforte

Musiche di Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Lili Boulanger, Vittorio Monti



martedì 14 settembre, ore 20,30

Auditorium Giovanni Arvedi

Concerto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "C. Monteverdi" di Cremona

con strumenti della collezione del Concorso Triennale



venerdì 17 settembre, ore 20

Teatro Ponchielli

Concerto inaugurale stagione TUTTI A TEATRO!

Orchestra Giovanile Italiana

Musiche di Ludwig van Beethoven, Gustav Mahler



sabato 18 settembre, FESTA DEL VIOLINO

Bertazzola, violino all’alba e al tramonto

Museo Civico, concerti ore 10 e ore 17

Teatro Ponchielli, ore 20

Concerto finale Festa del Violino

Ilya Gringolts, violino

Peter Laul, pianoforte

musiche di Ludwig van Beethoven, Igor Stravinsky, Niccolò Paganini



sabato 18 settembre, ore 12

Auditorium Giovanni Arvedi

AUDIZIONE SPECIALE “IL SUONO DI STRADIVARI”

violino Antonio Stradivari Vesuvio 1727c

violino dell’Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura

Lena Yokoyama



domenica 19 settembre, ore 11

Ridotto del Teatro Ponchielli

La musica del Monteverdi

Lara Celeghin, violino

Davide Fasani, pianoforte

Musiche di Ludwig van Beethoven Beethoven, Johannes Brahms, Pablo de Sarasate



domenica 19 settembre

Auditorium Giovanni Arvedi

XVI Concorso Triennale Internazionale di Liuteria “A. Stradivari”

Prova acustica finale - Ingresso riservato ai concorrenti - Diretta streaming



mercoledì 22 settembre, ore 20,30

Teatro Ponchielli

XVI Concorso Triennale Internazionale di liuteria A. Stradivari

Cerimonia di premiazione e concerto con gli strumenti vincitori



da giovedì 23 settembre a domenica 10 ottobre

Museo del Violino – Padiglione Andrea Amati

XVI Concorso Triennale Internazionale di Liuteria A. Stradivari

Esposizione degli strumenti partecipanti



Cremona Musica International Exhibitions and Festival: 24 - 25 - 26 settembre – CremonaFiere

Cremona Musica Downtown: sabato 25 settembre dalle 20 alle 24 - Cortile Federico II

PianoLink International Amateurs Competition: sabato 25 settembre dalle 11 alle 17 - Palazzo Trecchi

Cremona Musica Downtown: domenica 26 settembre dalle 14 alle 20 - Palazzo Affaitati



sabato 25 settembre, ore 21

Auditorium Giovanni Arvedi

STRADIVARIfestival

ALBA E TRAMONTO DELL’800

Lisa Batiashvili, violino

Milana Chernyavska, pianoforte

Sebastian Klinger, violoncello

musiche di Felix Mendelssohn, Anton Arensky



domenica 26 settembre, ore 11

Ridotto del Teatro Ponchielli

La musica del Monteverdi

Greta Doveri, soprano

Midori Kamishima, mezzosoprano

Francesca Tommaseo, soprano

Lucrezia Dandolo Marchesi, pianoforte

musiche di Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Domenico Cimarosa, Leo Delibes, Jules Massenet, Gaetano Donizetti, Francis Poulenc, Amilcare Ponchielli



domenica 26 settembre, ore 18

Auditorium Giovanni Arvedi

STRADIVARIfestival

STRADIVARI CONCERTO

Domenico Nordio, violino

Gli Archi di Cremona

Roberto Solci, direttore

musiche di Antonin Dvoràk, Felix Mendelssohn, Roberto Solci



domenica 26 settembre, ore 20

Teatro Ponchielli

BUON COMPLEANNO MAESTRO!

Salvatore Accardo, direzione e violino

Laura Gorna, violino

ORCHESTRA DA CAMERA ITALIANA



giovedì 30 settembre, ore 20

Teatro Ponchielli

MUSICA NUDA

Petra Magoni, voce

Ferruccio Spinetti, contrabbasso

musiche di Claudio Monteverdi, Paul McCartney, Lucio Battisti, John Lennon