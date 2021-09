La notte del Principe in piazza del Comune a Cremona

CREMONA - Un flirt di lunga data ma dai tempi morbidi. Dalle attese pazienti ma anche dai ritorni certi quello che da decenni intrattengono Cremona e Francesco De Gregori. Questa sera alle ore 21.30 in piazza del Comune il cantautore sarà protagonista dell'evento finale della mini-rassegna Siamo Fuori! con un concerto che, fin nel titolo, promette di ripercorrere tutti o quasi tutti i più grandi successi del Principe. Completamente esaurito ormai da giorni, The Greatest Hits - questo il titolo dello spettacolo - non usa infatti troppi giri di parole per descrivere lo spirito con cui il cantante e la sua band sono tornati sulle strade d'Italia di fronte a platee che oggi raccolgono almeno due generazioni di fan. Un ritorno in terra cremonese quello dell’autore di Alice, Rimmel, La leva calcistica del ‘68, La donna cannone, Viva l’Italia e di tanti altri capolavori della canzone italiana, che si è comunque fatto attendere ben sei anni. L’ultima volta fu infatti sotto i riflettori del teatro Ponchielli, in occasione del tour legato alla pubblicazione di Vivavoce, il ventesimo album del cantante romano, mentre bisogna tornare al 2013, con l’album Sulla strada, e addirittura al 2011 (ma in compagnia dell’amico di sempre Lucio Dalla), per risalire alle apparizioni più recenti di De Gregori in città.