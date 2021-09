Veladiano, Simoni e Pisano al "Volta pagina festival"

SAN GIOVANNI IN CROCE - A Villa Medici del Vascello domani, domenica 5, inizia l’edizione 2021 del Volta pagina festival, che nel corso di settembre ospiterà dodici grandi scrittori, tre per ogni domenica. Autori di gialli, romanzi storici, romanzi di narrativa e saggi, appartenenti al panorama letterario contemporaneo nazionale. Si inizia alle 15.30 con Maria Pia Veladiano e il suo Adesso che sei qui (Guanda), per passare alle 17 a Marcello Simoni con La profezia delle pagine perdute (Newton Compton) e alle 18.30 a Pier Lorenzo Pisano con Il buio non fa paura (NN).

In Adesso che sei qui Veladiano racconta di un affetto che travalica gli ostacoli della malattia: l’Alzheimer non snatura il legame fortissimo tra la protagonista e zia Camilla, una madre putativa, che l’ha sempre amata.

Simoni, con La profezia delle pagine perdute, torna a narrare le avventure di Ignazio da Toledo, l’astuto mercante di libri che lo ha consacrato come autore culto di thriller storici.

Pisano, ne Il buio non fa paura, descrive una favola nera, allo stesso tempo arcaica e moderna, cruda e sognante, cinematografica e sensoriale, sul dolore della perdita e sulla magia dei desideri. L’autore racconta di bambini e incubi, di natura e mistero, e riesce a illuminare l'immenso potere dell'innocenza, che può scardinare la realtà e indicare il senso ultimo delle nostre speranze e paure.

Soddisfazione da parte di Laura Nardi, responsabile delle attività di Villa Medici per il programma: “Le più grandi case editrici italiane hanno scelto di partecipare con entusiasmo al nostro festival”. Contento anche il sindaco Pierguido Asinari: “Riscontriamo un elevato interesse nei confronti dell’iniziativa, che valorizza ancora una volta la scelta di puntare sulla qualità per le iniziative messe in campo a Villa Medici”.