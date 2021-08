Bande musicali in mostra con il Fotoclub Ombriano-Crema

CREMA - Con il ritorno della Festa dell’Unità al Podere di Ombriano, è tornato anche l’appuntamento del Fotoclub Ombriano-Crema all’interno del padiglione della fotografia.

Fino a martedì è allestita la mostra «Un paese, una banda», con le immagini realizzate da alcuni soci del circolo alle bande musicali del Cremasco. L'esposizione vuole rappresentare un viaggio fotografico all’interno dei corpi bandistici del territorio, per svelare la loro storia, gli eventi a cui partecipano, la vita associativa dei musicisti e l’impegno profuso per tenerli vivi. Un modo di vivere la propria passione che ha delle analogie con quelle del fotoclub.

In mostra ci sono fotografie ritraenti il corpo bandistico Giuseppe Verdi di Ombriano e la sua Junior Band, la banda Santa Cecilia di Trescore Cremasco e il San Lorenzo di Offanengo, il corpo bandistico di Pandino, quello di Casaletto Ceredano e quello di Castelleone.

I soci del fotoclub sono presenti ogni sera per dare informazioni sulla mostra, sul circolo o anche solo per fare quattro chiacchiere sulla fotografia e per pubblicizzare il nuovo corso base che partirà a settembre nella sede di via Valera.