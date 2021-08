Road To Luppolo, alle Colonie Padane il rock metal è... rosa

CREMONA – Sarà un festival declinato al femminile il Road To Luppolo, la manifestazione che si svolge alle Colonie Padane il 28 e 29 agosto. Tre band guidate da voci femminili (Simone Simons degli Epica, Chiara Tricarico dei Moonlight Haze e Tatiana Shmailyuk dei Jinjer), una interamente di donne (le brasiliane Nervosa) e un’iniziativa benefica a favore di Aida. Si parte sabato con i Moonlight Haze, band italiana di power metal che sta conquistando sempre più consensi di pubblico e critica. Poi gli Elvenking, altra band tricolore di power metal con influenze che vanno dal folk alla classica. Infine, a chiudere la prima giornata, gli Epica, vere e proprie icone mondiali del symphonic metal.

Tatiana Shmailyuk e la band Jinjer

La band brasiliana tutta al femminile Nervosa

Domenica a infiammare il pubblico ci penseranno i cremaschi Genus Ordinis Dei, band reduce da un doppio sold-out al Legend Club di Milano, con tre dischi in studio all’attivo e una credibilità impressionante sul fronte live. La band ha sostituito nelle ultime ore i Fleshgod Apocalypse, che hanno dovuto rinunciare al festival a causa di una brutta caduta, durante un’escursione, del cantante Francesco Paoli. Sarà poi la volta delle Nervosa, autrici di granitico thrash di matrice Old School. Infine i Jinjer, band in forte ascesa che prioio venerdì 27 agosto ha pubblicato il nuovo album “Wallflowers”.

La band cremasca Genus Ordinis Dei

Lo staff del Luppolo In Rock, guidato da Massimo Pacifico, prosegue anche nelle sue azioni solidali. In questo caso le iniziative sono a favore di Aida Cremona (Associazione Incontro Donne Antiviolenza) e ThisAbility. Per Aida ci sarà una raccolta di fondi tramite una lotteria (biglietti ancora disponibili durante il festival) il cui premio finale sarà una batteria marchiata Luppolo In Rock e dedicata alla memoria di Andrea Rossi, “metallaro” prematuramente scomparso alcuni anni fa. Sul fronte ThisAbility, alcuni ragazzi del sodalizio sono coinvolti nello staff organizzativo della manifestazione musicale.

I cancelli saranno aperti alle 17, si entrerà, oltre che con il biglietto, con il Green pass o tampone effettuato nelle ultime 48 ore, e all’interno della spazio concerti ci saranno solo posti a sedere. Sabato la scaletta prevede alle 19,30 Moonlight Haze, alle 20,30 Elvenking, alle 22,15 Epica; domenica alle 20 Genus Ordinis Dei, alle 21,10 Nervosa e alle 22,30 Jinjer.