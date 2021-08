L'omaggio al grande Franco Battiato di Ivana Gatti e Pierpaolo Vigolini

TORRE DE’ PICENARDI – Altro appuntamento, molto atteso, della rassegna estiva “Notti Magiche” sabato 28 agosto a Torre de’ Picenardi. Si tratta dell'Omaggio a Franco Battiato che vedrà come protagonisti, alle 21 nella piazzetta Wojtyla del paese, la cantante bresciana Ivana Gatti e il musicista cremonese Pierpaolo Vigolini. Il duo -­ Gatti alla voce e Theremin, Vigolini alle tastiere e suggestioni orchestrali - proporrà una scaletta particolarmente originale: non seguirà un ordine cronologico della carriera di Battiato, ma sarà legata agli aspetti più musicali – quelli ritmici - del musicista siciliano. La cantante bresciana, tra l’altro, ha anche cantato con Battiato nella canzone “Rinascere” contenuta nell’album solista di Gianni Maroccolo (membro dei Cccp, Csi e Marlene Kuntz). Gatti, inoltre, ha collaborato con i Marlene Kuntz nel progetto di sonorizzazione di diversi film muti degli anni ‘30 realizzati per alcuni festival nazionali. Da circa due anni lavora all’omaggio a Battiato che e lo scorso 3 agosto ha debuttato a Erbusco, insieme a Vigolini al pianoforte, con lo spettacolo “E ti vengo a cercare” con l’orchestra filarmonica della Franciacorta, diretta da Emiliano Facchinetti.

Il grande musicista e cantautore siciliano Franco Battiato

A Torre de’ Picenardi, verrà presentato quindi un concerto monografico dedicato all’ampia produzione musicale di un musicista di spicco del panorama musicale italiano che definire cantautore potrebbe essere riduttivo. Tra l’altro nel concerto è inserita anche l’esecuzione di un brano tratto dal periodo più sperimentale di Battiato, che risale agli Anni ‘70 per il quale Gatti suonerà il Theremin, strumento elettronico che si suona tramite movimenti delle mani e senza alcun contatto con lo strumento stesso.