«Questo Museo ci sta a cuore»

CREMONA - Un museo non è solamente quello che mette in mostra, un museo è anche quello che non si vede, il dietro le quinte, insomma. Monitoraggio, manutenzione e restauro delle collezioni sono attività quotidiane per prevenire o curare i danni che i manufatti artistici subiscono nel tempo.

Catalogare, studiare, restaurare dove è possibile auspicandone la prossima visibilità in un contesto più allargato — il futuro recupero di palazzo Soldi che con palazzo Affaitati andrà, almeno nelle previsioni a costituire la «cittadella dei musei» di quello attuale. Un’attività fondamentale per garantire la trasmissione del patrimonio che Mario Marubbi porta avanti con fiducia e convinzione.

«Dobbiamo trovarci pronti quando arriverà il momento», sorride il conservatore. E intanto a dare una mano sono arrivate le studentesse della scuola di restauro di Botticino, in provincia di Brescia, e le «colleghe» iscritte ai corsi di laurea del Dipartimento dei beni culturali dell’università di Pavia, sede di Cremona. Competenze differenti, mansioni differenti, obiettivo comune la tutela delle opere d’arte custodite al Museo civico Ala Ponzone.

«Attualmente abbiamo attivi quattro stage di diverse tipologie — spiega Marubbi —, altri si sono conclusi da poco, penso al percorso di restauro portato avanti nel nostro laboratorio con la supervisione di Michele Bernardi. Tre studentesse di Botticino hanno concluso il lavoro di restauro di cornici di dipinti esposti o che esporremo e anche di piccoli interventi su un dipinto che presenteremo prossimamente. Credo che nei compiti di un museo più dinamico di quello che immaginiamo questa sia una funzione educativa dal riscontro importate, perché ai ragazzi è servita come esperienza, a noi come punto di partenza per ampliare il raggio d’azione. Un valore aggiunto per loro ma anche per noi. Gli allievi hanno modo conoscere il mondo del museo e capire se questa potrà essere o meno la lor strada. Come si usa dire, è quando ti sporchi le mani che incominci a capire come vanno le cose». Restauro, ma non solo. Elisa Tessadrelli, bresciana, dedica la sua tesi al Registrar, una complessa figura professionale che si occupa di rendicontare l’elenco delle opere presenti, i loro spostamenti, le vicissitudini e gestire, dal punto di vista organizzativo, mostre in entrata e prestiti in uscita.

«Un favore che ci fa — spiega Marubbi — con un focus sugli ultimi 20 anni. Abbiamo bisogno di riprendere in mano questi dati che sono stati un po’ abbandonati e in più metterà a punto un nuovo formulario per la gestione delle pratiche di prestito perchè la catalogazione e la registrazione delle opere ma soprattutto la loro movimentazione sta diventando una pratica sempre più sofisticata e con degli standard condivisi almeno in mezzo mondo, sicuramente in Europa dove c’è oramai un percorso univoco. Stiamo cercando di prepararne uno tarato e adatto alle nostre esigenze».

A Lisa Marcheselli, cremonese, è stato chiesto di predisporre un data base, una sorta di precatalogo dei dipinti del ‘700 per i quali ad oggi non esiste ancora un lavoro sistematico.

Chiara Merlo sta lavorando con il conservatore alla predisposizione delle richieste di prestito della mostra su Sofonisba Anguissola in Sicilia in programma l’anno prossimo, Marianna Larovere — studentessa a Trento — è impegnata a mettere a punto una scheda tipo per il censimento e la catalogazione delle terrecotte cremonesi, tutto materiale in deposito da valutare in vista della selezione di opere da esporre in futuro.

«Stiamo cercando di normare l’accesso agli stage — conclude Marubbi — le richieste sono tante e se riuscissimo prossimi anni ad aumentare il personale specializzato in museo potremmo fare tante cose con maggiore agio. Se qualcuno volesse venire ad occuparsi di didattica per le scuole e per gli adulti o di promozione web troverebbero capaci colleghi con cui interfacciarsi. Figure da implementare se vogliamo diventare un Museo di respiro europeo. Come ho detto, guardo avanti, perché dobbiamo farci trovare pronti».