Platina International Music Festival, concerto del duo Wenniges e Bambace

PIADENA DRIZZONA - Si chiama Speranza – Hoffnung il concerto che questa sera alle 21, nel Chiostro dei Gerolamini, vedrà protagoniste due artiste: il mezzosoprano Eva Wenniges e la pianista Roberta Bambace. L’appuntamento si tiene nell’ambito del Platina International Music Festival, a cura del Comune di Piadena Drizzona e d ell’associazione culturale Colere Anima, in collaborazione con il Rotary Club Cremona e la sponsorizzazione della Imbal Carton. In programma brani di Robert Schumann, Richard Strauss, Hector Berlioz, Giulio Caccini, George Friedrich Handel, Giuseppe Verdi e Georges Bizet. Wenniges ha cantato in tutto il mondo: punto focale delle sue attività artistiche negli ultimi anni è la Cina. Bambace è docente di pianoforte principale al Conservatorio di Mantova e direttrice artistica del Platina International Music Festival e svolge una intensa attività concertistica in Italia e all'estero.