"I concerti di Mozart per pianoforte e orchestra" nel chiostro

PIADENA DRIZZONA - Un appuntamento con la grande musica nella serata di domani, domenica 20, nel Chiostro dei Gerolamini grazie al nono appuntamento del Platina International Music Festival, a cura del Comune di Piadena Drizzona, dell’associazione culturale Colere Anima e del Rotary Club Cremona, con il patrocinio della Provincia.

Alle 21 verranno eseguiti “I concerti di Mozart per pianoforte e orchestra” con la Platina Chamber Orchestra, una trentina di elementi diretti da Paolo Marchese. Al pianoforte Paolo Rinaldi (nella foto sotto).

In particolare, sono in programma il concerto per pianoforte e orchestra in Sib maggiore n. 18 K 456 (allegro vivace, andante un poco sostenuto, allegro vivace) e il concerto per pianoforte e orchestra in Sib maggiore n. 27 K 595 (allegro, larghetto, rondo.Allegro).

L’evento musicale giunge a un anno di distanza dallo splendido “Concerto della Rinascita”, organizzato il 21 giugno 2020 in occasione della Festa della Musica e del 250esimo anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven. E ci sono tutte le premesse perché anche l’appuntamento di domani si riveli un successo

Marchese nel 2016 ottenne delle standing ovattino nei teatri più importanti in Belgio e Lussemburgo con la direzione dei balletti “Il lago dei cigni” e “Giselle”. Ha diretto orchestre anche in importanti teatri di Parigi, è presidente dell’associazione musicale “Musica in Scena” di Milano con la quale organizza stagioni liriche in tutta Italia. Recentemente è stato impegnato al Teatro Arcimboldi per “Il lago dei cigni” con l’Accademia Ucraina di Balletto.

Rinaldi, Steinway Artist e Ambasciatore del Trinity College di Londra, è figlio della direttrice artistica del Platina Festival, Roberta Bambace, docente di pianoforte al Conservatorio di Mantova. Rinaldi, nella sua carriera di concertista, conta più di cento recital in Europa e nel mondo. Ha suonato in prestigiosi spazi londinesi, si è esibito per importanti associazioni musicali, e nella sua recente tournée in India ha tenuto concerti in luoghi prestigiosi tra cui il National Center of the Performing Arts. Dedica anche tempo alla formazione delle nuove generazioni: oltre all’insegnamento privato, tiene masterclass di livello internazionale e partecipa alle giurie di concorsi musicali in tutta Europa.