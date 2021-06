"Road to Luppolo", due giorni live alle ex Colonie Padane

CREMONA - Luppolo in Rock 2021 è stato rimandato al 15, 16 e 17 luglio del 2022. Contemporaneamente è stato lanciata la nuova iniziativa Road To Luppolo che si svolgerà il 28 e 29 agosto 2021 sempre a Cremona alle ex Colonie Padane. Il festival heavy metal cremonese — programmato per il 16, 17 e 18 luglio 2021 — è stato spostato al luglio del 2022 a causa del perdurare della pandemia che blocca parzialmente l’attività concertistica. La manifestazione si svolgerà sempre alle ex Colonie Padane e i gruppi confermati sono Ensiferum, Turisas, Moonsorrow, Furor Gallico, Atlas Pain il 15 luglio; Katatonia, Leprous, Moonspell, Novembre, Shores of Null il 16 luglio; Testament, Destrage, Skanners il 17 luglio. Dal bill mancano i Jinjer, che saranno gli headliner dell’iniziativa Covid Free Road To Luppolo, spin off del Luppolo in Rock in programma il 28 e 29 agosto 2021.