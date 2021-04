Campiello Giovani, una 22enne cremasca fra i finalisti

VENEZIA (24 aprile 2021) - È stata annunciata la cinquina finalista della 26/a edizione del Campiello Giovani, concorso letterario rivolto ai ragazzi tra i 15 e i 22 anni, organizzato dalla Fondazione Il Campiello-Confindustria Veneto. Nella rosa dei finalisti anche la 22enne cremasca di Castel Gabbiano Shannon Magri, con il racconto con «Kiyoshi nella tempesta».

Compongono poi la cinquina: Salvatore Lamberti, 19 anni di Scisciano (Napoli), con il racconto «Roman», Martina Sangalli, 21 anni di Carugo (Como) con «Blu colomba», Alice Scalas Bianco, 18 anni di Vigevano (Pavia) con «Ritratto di Parigi» e Camilla Tibaldo, 21 anni di Trecenta (Rovigo) con «La somiglianza».

I racconti sono stati scelti dal Comitato Tecnico composto da Giuliano Pisani, Giulia Belloni, Michela Possamai e Daniela Tonolini. Il vincitore, che verrà proclamato il prossimo 4 settembre, si aggiudica un viaggio studio in un paese europeo. Grazie alla collaborazione con il Miur il vincitore viene inserito nella giuria delle Olimpiadi di Italiano, mentre il vincitore delle Olimpiadi entra nella Giuria allargata del Campiello Giovani.

«Il Campiello è un progetto culturale unico - ha commentato Enrico Carraro, presidente degli Industriali veneti e della Fondazione - e il Campiello Giovani uno spazio prezioso per la creatività dei ragazzi. Sono davvero molto contento dell’appuntamento di oggi; il talento dei finalisti ha rafforzato, ancora una volta, la convinzione che investire sui giovani è la scelta giusta per contribuire alla crescita culturale del nostro Paese. A loro vanno i miei complimenti e il mio più grande in bocca al lupo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO