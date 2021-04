E' morta Milva, aveva 81 anni

MILANO (24 aprile 2021) - E' morta ieri a Milano Milva, la "Rossa" della canzone italiana. Ilvia Maria Biolcati, all'anagrafe, era famosa anche per la sua fulgida chioma di capelli ramati: era una grande protagonista della canzone italiana e interprete teatrale, aveva 81 anni. Da tempo malata, viveva nella casa di via Serbelloni, in pieno centro a Milano, con la fida segretaria Edith e la figlia Martina Corgnati, critica d’arte.

[FOTO]

"Milva è stata una delle interpreti più intense della canzone italiana. La sua voce ha suscitato profonde emozioni in intere generazioni. Una grande italiana, un’artista che, partita dalla sua amata terra, ha calcato i palcoscenici internazionali, rendendo globale il suo successo e portando alto il nome del suo Paese. Addio alla pantera di Goro». Così il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, ricorda Milva nel giorno della sua scomparsa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO