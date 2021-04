A Sentieri letterari monsignor Ruini e Gianni Letta

CREMONA (20 aprile 2021) - Nell'ambito della rassegna online "Sentieri letterari nella contemporaneità" promossa dagli Ust di Sondrio e Cremona, è in programma un nuovo incontro. L'undicesimo appuntamento della rassegna è fissato per venerdì 23 aprile alle ore 17.00 insieme al Cardinale Camillo Ruini che presenterà il suo volume dal titolo "Conversazioni sulla fede e sull’Italia". Con lui interverrà anche Gianni Letta, giornalista ed ex Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

E' possibile seguire la diretta streaming al seguente indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=MRjpYceb_Cs

